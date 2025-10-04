Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στα χέρια της Αστυνομίας 28χρονος καταζητούμενος - Οι δύο υποθέσεις που εμπλέκεται

 04.10.2025 - 14:57
Στα χέρια της Αστυνομίας 28χρονος καταζητούμενος - Οι δύο υποθέσεις που εμπλέκεται

Συνελήφθη σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση 28χρονος, που καταζητείτο από την Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με δύο διερευνώμενες υποθέσεις παράνομης εισαγωγής και κατοχής, μεθαμφεταμίνης συνολικού μεικτού βάρους, πέραν των τριών κιλών.

Ο 28χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του βάσει μαρτυρίας που προέκυψε εναντίον του, κατά τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων. Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Για τις δύο υποθέσεις συνελήφθησαν τις προηγούμενες μέρες και τελούν υπό κράτηση, άλλα δύο πρόσωπα.

Η πρώτη υπόθεση αφορά ποσότητα μεθαμφεταμίνης, μεικτού βάρους 1,6 κιλών, η οποία εντοπίστηκε σε πακέτο, που περιείχε κλωστές. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, 29χρονος, ο οποίος τελεί υπό κράτηση. 

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

