Στα χέρια της Αστυνομίας 28χρονος καταζητούμενος - Οι δύο υποθέσεις που εμπλέκεται

Ο 28χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε εναντίον του βάσει μαρτυρίας που προέκυψε εναντίον του, κατά τη διερεύνηση των δύο υποθέσεων. Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Για τις δύο υποθέσεις συνελήφθησαν τις προηγούμενες μέρες και τελούν υπό κράτηση, άλλα δύο πρόσωπα.

Η πρώτη υπόθεση αφορά ποσότητα μεθαμφεταμίνης, μεικτού βάρους 1,6 κιλών, η οποία εντοπίστηκε σε πακέτο, που περιείχε κλωστές. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, 29χρονος, ο οποίος τελεί υπό κράτηση.