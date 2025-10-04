Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Λάρισα: 47χρονη έπαθε ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ 50 λεπτά

 04.10.2025 - 15:15
Σοκ στη Λάρισα: 47χρονη έπαθε ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ 50 λεπτά

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/10) στη Λάρισα, όταν μια 47χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο Κέντρο Υγείας Γόννων.

Η 47χρονη διαμαρτυρήθηκε για πόνους και συγγενικά της πρόσωπα κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας. Ωστόσο, κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών να την επαναφέρουν.

Σε ανακοίνωση ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτης Σερέτης, δίνει το χρονικό της υπόθεσης, δηλαδή την ώρα που κλήθηκε το ΕΚΑΒ και την ώρα που παρέλαβε τη γυναίκα και τονίζει ότι κατά τη διάρκεια της διακομιδής η ασθενής έπαθε καρδιακή ανακοπή και εισήχθη στα επείγοντα του Κέντρου Υγείας με μυδρίαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 47χρονη κατέληξε.

Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για το τραγικό περιστατικό

«Στις 23:31 στις 03/10 Σάββατο έλαβε κλήση το ΕΚΑΒ και αμέσως από το ΚΥ Γόννων αναχώρησε ασθενοφόρο με πλήρωμα διασωστών για το χωριό Αιγάνη (35 χιλιόμετρα από τους Γόννους) στις 23:55 το ασθενοφόρο παρέλαβε την 47χρονη και στις 00:31 έφθασε στο ΚΥ Γόννους. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής η ασθενής έπαθε καρδιακή ανακοπή και εισήχθη στα επείγοντα του ΚΥ ΑΣΦΥΓΜΗ με ΜΥΔΡΙΑΣΗ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ΚΑΡΠΑ (όπως προβλέπεται) και μετά από 50 λεπτά επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της. Εκλήθη η Αστυνομία για καταγραφή του περιστατικού και διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή».

ΠΗΓΗ: In.gr

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

