Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥπουργός Γεωργίας: Eξήγγειλε σχεδόν μισό εκατ. ευρώ για στειρώσεις - Τριπλασίασε το κονδύλι - Άλλες 150.000 ευρώ για καταφύγιο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπουργός Γεωργίας: Eξήγγειλε σχεδόν μισό εκατ. ευρώ για στειρώσεις - Τριπλασίασε το κονδύλι - Άλλες 150.000 ευρώ για καταφύγιο

 04.10.2025 - 15:58
Υπουργός Γεωργίας: Eξήγγειλε σχεδόν μισό εκατ. ευρώ για στειρώσεις - Τριπλασίασε το κονδύλι - Άλλες 150.000 ευρώ για καταφύγιο

Τη χορήγηση ποσού ύψους €100.000 για τη στείρωση σκύλων, τον τριπλασιασμό του κονδυλίου για τη στείρωση γάτων –από €100.000 σε €300.000– καθώς και την παροχή χορηγίας ύψους €150.000 για τη δημιουργία Περιφερειακού Υποστατικού Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων στο Παλιομέτοχο, που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Στροβόλου, Λακατάμειας και Λευκωσίας, ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρ Μαρία Παναγιώτου, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο «Μικροί Εθελοντές» και με τη στήριξη του Δήμου Στροβόλου, διοργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη στην προστασία και ευημερία των ζώων, στο Πάρκο Σκύλων Στροβόλου.

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, η Υπουργός, αναφερόμενη στην εκδήλωση, σημείωσε: «Αυτό που μας ενώνει με τους “Μικρούς Εθελοντές”, τον Δήμο Στροβόλου και όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ, είναι η αγάπη για τα ζώα. Είναι η κινητήριος δύναμη, η αφορμή, για να κάνουμε αυτή την πολύ ξεχωριστή εκδήλωση. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στα ζώα, αλλά, κυρίως, που να αναδείξει ότι το μόνο που ζητούν από εμάς είναι αγάπη και σεβασμός.»

Η Υπουργός πρόσθεσε: «Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το πιο σημαντικό είναι να τα σεβόμαστε και να τα φροντίζουμε, αλλά και να αναδείξουμε την ατομική υπευθυνότητα που πρέπει να έχει ο καθένας και η καθεμιά από εμάς.»

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους «Μικρούς Εθελοντές» και τον Δήμο Στροβόλου για τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δίπλα μας τοπικές αρχές που πραγματικά πρωτοστατούν στα θέματα της προστασίας και της ευημερίας των ζώων».

Η δρ Παναγιώτου τόνισε ότι με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, το Υπουργείο προχωρεί σε τρεις σημαντικές αποφάσεις:

Πρώτα, αναφέρθηκε σε χορηγία ύψους €100.000 για τη στείρωση σκύλων, επισημαίνοντας ότι «είναι η πρώτη φορά που δίνεται ένα ξεχωριστό κονδύλι αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό».

Η δεύτερη απόφαση αφορά στον τριπλασιασμό του κονδυλίου για τη στείρωση γάτων, το οποίο αυξάνεται από €100.000 σε €300.000, ικανοποιώντας, όπως είπε, ένα αίτημα που είχαν και οι εθελοντές και οι οργανώσεις, και το οποίο έχει εισακουστεί.

Τέλος, η Υπουργός ανακοίνωσε ότι παραλήφθηκε η αίτηση για τη δημιουργία του Περιφερειακού Υποστατικού Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων στο Παλιομέτοχο, που υποβλήθηκε από τους Δήμους Στροβόλου, Λευκωσίας και Λακατάμειας. Όπως δήλωσε, «θα δώσουμε €150.000 ως χορηγία για τις ανάγκες του καταφυγίου», σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι κάτι, για το οποίο εργάστηκαν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι υπηρεσίες και τα τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, τα τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών, μαζί φυσικά με τις τοπικές αρχές και τους εθελοντές, και είμαστε στην ευχάριστη θέση που μπορούμε πλέον να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα για αυτό τον σκοπό.»

Απαντώντας σε ερώτηση για τα φαινόμενα κακοποίησης ζώων, η Υπουργός υπογράμμισε ότι ο σκοπός διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού. Η αντιμετώπιση των φαινομένων κακοποίησης απαιτεί συνέργειες και συνεργασία όλων», ανάφερε, προσθέτοντας ότι «πάντα πρέπει να αναδεικνύουμε το κομμάτι της ατομικής υπευθυνότητας».

Αναφερόμενη στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, η Υπουργός τόνισε: «Για την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη το θέμα αυτό είναι προτεραιότητα. Εμείς υλοποιούμε όσα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης και τα εμπλουτίζουμε ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν». Υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση έχει επεκτείνει από πέρυσι τον ρόλο του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, εντάσσοντας σε αυτό και το κομμάτι της ευημερίας των ζώων.

Πρόσθεσε δε ότι «η προσπάθεια συνεχίζεται», αναφέροντας ενδεικτικά και άλλες δράσεις όπως την αύξηση των κονδυλίων για τις στειρώσεις, τις τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται στη Βουλή και αφορούν τον Περί Σκύλων Νόμο, καθώς και άλλα ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η ενοποίηση του μητρώου του Ταμείου Θήρας με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

«Όλα αυτά είναι ορισμένα από όσα κάνουμε, για να ενισχύσουμε όχι μόνο την προστασία των ζώων, αλλά και για να αναδείξουμε το κομμάτι της ατομικής υπευθυνότητας», είπε καταληκτικά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με σύνθημα «Γιατί η αγάπη για τα ζώα μας ενώνει» και είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία του σεβασμού και της υπεύθυνης φροντίδας όλων των ζώων –παραγωγικών και ζώων συντροφιάς.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενημερωτικά περίπτερα κυβερνητικών τμημάτων, μη κυβερνητικών οργανισμών και φιλοζωικών οργανώσεων, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε δωρεάν παιδικές και οικογενειακές δραστηριότητες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας
Στιγμές τρόμου: Φίδι βγαίνει από... τουαλέτα στην Κύπρο - Το επικό σχόλιο του Γιάννη Αγγελή - Δείτε φωτογραφία
Θλίψη για το ξαφνικό θάνατο της 67χρονης Άντρης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDΕΟ: Παντρεύτηκε στη Λεμεσό δημοφιλής Κύπρια τραγουδίστρια - Το ιδιαίτερο νυφικό της που εντυπωσίασε
Σημαντικό: Σου ανήκει ένα από αυτά τα οχήματα; Γιατί δεν μπορείς να το οδηγάς και τι πρέπει να κάνεις
Ώρες αγωνίας για 19χρονο Κύπριο - Τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από επεισόδιο στα Λαδάδικα
Ελένη Φουρέιρα: Η έντονη μελανιά στο πόδι της και το επικό σχόλιo - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Aυτό είναι το πιο πολυτελές παιδικό αυτοκίνητο στον κόσμο - Εξωπραγματική η τιμή του

 04.10.2025 - 15:47
Επόμενο άρθρο

Ο Ερχιουρμάν ζητά συνάντηση με ΠτΔ, εφόσον «εκλεγεί» - Προτεραιότητα ο διάλογος μετά τις «εκλογές»

 04.10.2025 - 16:02
Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ»: Το «φάρμακο», τα «ιπτάμενα» τασάκια, η σιέστα και το… γυμναστήριο – Δείτε βίντεο

  •  04.10.2025 - 07:32
ΠτΔ: Κρίσιμη η πλήρης εφαρμογή πρότασης Τραμπ για Γάζα μετά την απάντηση Χαμάς

ΠτΔ: Κρίσιμη η πλήρης εφαρμογή πρότασης Τραμπ για Γάζα μετά την απάντηση Χαμάς

  •  04.10.2025 - 13:50
Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας

Σοβαρό τροχαίο: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες - Ανατράπηκε επανειλημμένα το όχημα του 26χρονου - Δεν έφερε ζώνη ασφαλείας

  •  04.10.2025 - 12:20
VIDEO: Άρπαξαν την ελληνική σημαία από οίκημα του ΠΑΟ στη Λεμεσό και έγιναν «καπνός»

VIDEO: Άρπαξαν την ελληνική σημαία από οίκημα του ΠΑΟ στη Λεμεσό και έγιναν «καπνός»

  •  04.10.2025 - 14:40
ΤΑΚΑΤΑ: «Βροχή» κλήσεων στο ΤΟΜ - Έκλεισαν 1.600 ραντεβού για υλοποίηση ανακλήσεων εντός Οκτωβρίου

ΤΑΚΑΤΑ: «Βροχή» κλήσεων στο ΤΟΜ - Έκλεισαν 1.600 ραντεβού για υλοποίηση ανακλήσεων εντός Οκτωβρίου

  •  04.10.2025 - 11:31
Απαντά ο ΟΚΥπΥ: Καμία ζωή σε κίνδυνο λόγω καθυστέρησης στο νέο κτήριο εντατικής νεογνών

Απαντά ο ΟΚΥπΥ: Καμία ζωή σε κίνδυνο λόγω καθυστέρησης στο νέο κτήριο εντατικής νεογνών

  •  04.10.2025 - 13:30
Ξεκαθαρίζει τη θέση της ενόψει Βουλευτικών η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Θα πάρω τις αποφάσεις μου όταν είμαι έτοιμη»

Ξεκαθαρίζει τη θέση της ενόψει Βουλευτικών η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Θα πάρω τις αποφάσεις μου όταν είμαι έτοιμη»

  •  04.10.2025 - 10:09
Ώρες αγωνίας για 19χρονο Κύπριο - Τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από επεισόδιο στα Λαδάδικα

Ώρες αγωνίας για 19χρονο Κύπριο - Τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από επεισόδιο στα Λαδάδικα

  •  04.10.2025 - 10:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα