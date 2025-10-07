Ecommbx
Εκτεθειμένος ο Κουλίας: Ζήτησε από τον Παρούτη να μην διαβάσει μήνυμα που τον διέψευδε – Εκνευρίστηκε με τον παρουσιαστή
Εκτεθειμένος ο Κουλίας: Ζήτησε από τον Παρούτη να μην διαβάσει μήνυμα που τον διέψευδε – Εκνευρίστηκε με τον παρουσιαστή

 07.10.2025 - 12:21
Για άλλη μια φορά, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, χάρισε στιγμές απείρου κάλλους στην κυπριακή τηλεόραση, όταν εκνευρίστηκε και ζήτησε τον λόγο από τον δημοσιογράφο επειδή διάβασε μήνυμα στον αέρα της εκπομπής που τον διέψευδε.

Το μήνυμα αφορούσε στην Υπουργό Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, η οποία απαντούσε στις επικρίσεις του κ. Κουλία, που είχε εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την παρουσία της στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής.

Ο κ. Κουλίας είχε αναφέρει ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου που προεδρεύει, στην οποία συζητούσαν την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από το 2016 για το υδατικό, πως η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, αρνήθηκε να παρευρεθεί. Κάτι που επανέλαβε αρκετές φορές, συνοδεύοντας τις αναφορές του και με απαξιωτικά σχόλια. Όπως διαφάνηκε όμως στην εκπομπή «Αιχμές» του OMEGA, ο κ. Κουλίας δεν έλεγε ολόκληρη την αλήθεια.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και χωρίς να το διαψεύσει ο ίδιος, ειπώθηκε ότι ο βουλευτής του ΔΗΚΟ όχι μόνο ήταν ενήμερος, αλλά είχε συμφωνήσει, πριν από την επίμαχη συνεδρία, ώστε η Υπουργός να παρευρεθεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής εντός Νοεμβρίου. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη Γραμματεία της Επιτροπής.

Ο κ. Κουλίας, για άγνωστους λόγους, φαίνεται πως δεν ενημέρωσε ούτε καν τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Μάλιστα, με τις δηλώσεις του τόσο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας όσο και τις επόμενες ημέρες, έδινε την εντύπωση ότι δεν γνώριζε πως η Υπουργός θα παρευρεθεί στην επόμενη συνεδρία, παρότι ο ίδιος είχε συνεννοηθεί μαζί της για το πότε θα παρευρεθεί.

Αυτό είναι τουλάχιστον το δεύτερο περιστατικό όπου ο Ζαχαρίας Κουλίας τα βάζει με Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας και το ίδιο το Υπουργείο, υποστηρίζοντας θέσεις που τελικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και πέρσι ο κ. Κουλίας, σχολιάζοντας το Τμήμα Δασών, κατέκρινε τις προσπάθειες των δασοπυροσβεστών για την κατάσβεση πυρκαγιών, υποστηρίζοντας λανθασμένα πως το Τμήμα Δασών δεν διαθέτει ούτε τη γνώση, ούτε την εμπειρία, ούτε και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ζητώντας μάλιστα να διαλυθεί και να υπαχθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τότε είχαν προκύψει έντονες αντιδράσεις κατά του κ. Κουλία, με πολλούς να ζητούν την απολογία του για τα όσα λανθασμένα είχε υπαινιχθεί.

