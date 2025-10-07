Ecommbx
Υποψιάζεσαι ότι σου «κλέβουν» WiFi; Δες πώς θα το ανακαλύψεις

 07.10.2025 - 16:10
Ένας εύκολος τρόπος για να διαπιστώσετε αν κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το οικιακό σας Wi-Fi είναι να ελέγξετε τις ενδείξεις του δρομολογητή σας.

Οι λυχνίες του δείχνουν αν η συσκευή είναι ενεργή, αν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και αν παρατηρείται ασύρματη δραστηριότητα.

Γρήγορος τρόπος ελέγχου

Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές σας που συνδέονται στο Wi-Fi — κινητά, υπολογιστές, Smart TV κ.ά.

Αν η ένδειξη ασύρματης δραστηριότητας του δρομολογητή εξακολουθεί να αναβοσβήνει, παρότι καμία δική σας συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη, τότε είναι πιθανό κάποιος άλλος να χρησιμοποιεί το δίκτυό σας.

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν είναι πάντα απόλυτα αξιόπιστη, ιδίως αν διαθέτετε έξυπνες συσκευές που επανασυνδέονται αυτόματα στο Wi-Fi.

Ακριβέστερες μέθοδοι εντοπισμού

Μπείτε στο μενού του δρομολογητή και δείτε τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών.

Εκεί εμφανίζονται όλες οι ενεργές συνδέσεις με τις διευθύνσεις MAC τους. Αν δείτε περισσότερες συσκευές από όσες έχετε, πρόκειται για σαφή ένδειξη παραβίασης.

Χρησιμοποιήστε εφαρμογές παρακολούθησης δικτύου που σας ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για άγνωστες συνδέσεις.

Δοκιμάστε εργαλεία ασφάλειας, όπως το F-Secure Router Check, που ανιχνεύουν πιθανές επιθέσεις ή τρωτά σημεία στο δίκτυό σας.

Εξετάστε τα αρχεία καταγραφής του router· εμφανίζουν πότε και για πόση ώρα συνδέθηκαν οι συσκευές, ακόμη κι αν τώρα δεν είναι ενεργές.

Πώς να προστατεύσετε το Wi-Fi σας

Αλλάξτε άμεσα τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή και επιλέξτε ισχυρό password με γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.

Ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση WPA2 ή WPA3 για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Απενεργοποιήστε το WPS, καθώς μπορεί να αποτελέσει κενό ασφαλείας.

Αλλάξτε το όνομα του δικτύου (SSID), ώστε να μη φανερώνει τη μάρκα ή το μοντέλο της συσκευής.

Ενημερώνετε συχνά το λογισμικό (firmware) του δρομολογητή για να διορθώνονται ευπάθειες.

Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών και αποκλείστε όσες δεν αναγνωρίζετε.

Με τα παραπάνω μέτρα θα ενισχύσετε την ασφάλεια του Wi-Fi σας και θα σερφάρετε στο διαδίκτυο χωρίς κίνδυνο παραβίασης.

Πηγή: newmoney.gr

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, τις σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, αλλά και το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ.

