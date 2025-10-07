Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Νέες αποκαλύψεις για την επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανίδα δήμαρχο: Βρέθηκε γεμάτη αίματα στην πολυθρόνα, ανακρίνονται τα παιδιά της

 07.10.2025 - 23:57
Νέες αποκαλύψεις για την επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανίδα δήμαρχο: Βρέθηκε γεμάτη αίματα στην πολυθρόνα, ανακρίνονται τα παιδιά της

Σοβαρά τραυματισμένη και μέσα στο διαμέρισμά της, στην πολυθρόνα της, βρέθηκε την Τρίτη η δήμαρχος του Χέρντεκε στη Γερμανία, η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ, μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε.

Η Bild αναφέρει ότι η γυναίκα είχε πολλά τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και την πλάτη. Οι διασώστες τη βρήκαν στην πολυθρόνα.

Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο θετά παιδιά της, μια κοπέλα 17 ετών και ένα αγόρι 15 ετών, που κάλεσαν και την άμεση δράση.

Η γερμανική εφημερίδα αναφέρει ότι το αγόρι οδηγήθηκε με χειροπέδες στο περιπολικό. Και τα δύο παιδιά ανακρίνονται από την αστυνομία ενώ όλα τα ίχνη στο σώμα τους (όπως ίνες, τρίχες ή ίχνη από αίμα) ασφαλίζονται και εξετάζονται στα εργαστήρια. Τα παιδιά δεν τελούν υπό κράτηση.

 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Iris Stalzer (@irisstalzer)

Ερωτήματα προκύπτουν από όσα ανέφερε το αγόρι στις Αρχές. Ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από πολλούς άνδρες στον δρόμο και ότι σύρθηκε για να μπει στο σπίτι, αλλά δεν υπάρχουν μάρτυρες που να έχουν δει τους άνδρες ή το περιστατικό.

Αντίθετα, γειτόνισσα είπε στην Bild ότι άκουσε τον νεαρό και τη μητέρα του να φωνάζουν ο ένας στον άλλο. Η γειτόνισσα είπε ότι οι καβγάδες ήταν συχνοί.

Το καλοκαίρι, προσθέτει η Bild, υπήρξε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Τότε, η υιοθετημένη κόρη φέρεται να απείλησε τη μητέρα της με μαχαίρι.

Η αστυνομία δεν αποκλείει το περιστατικό να έχει οικογενειακό υπόβαθρο, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πολιτικά κίνητρα.

Η Στάλτσερ ήταν υποψήφια δήμαρχος με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) στις pr;osfatew αυτοδιοικητικές εκλογές. Στον β' γύρο στις 28 Σεπτεμβρίου εξελέγη οριακά δήμαρχος συγκεντρώνοντας ποσοστό 52,2% των ψήφων, έχοντας τη στήριξη των Πρασίνων. H θητεία της ξεκινά επίσημα την 1η Νοεμβρίου.
Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο.

Οι προτεραιότητες της προεκλογικής της εκστρατείας ήταν οι οικογένειες, η οικονομικά προσιτή στέγαση, η ασφάλεια και η αυξημένη συμμετοχή των πολιτών.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τον αποτροπιασμό του για την επίθεση: «Λάβαμε την είδηση μιας ειδεχθούς πράξης από το Χέρντεκε. Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα Χ. Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους της Στάλτσερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη για το περιστατικό.

Πηγή: protothema.gr

