Οι παντρεμένοι ή οι singles έχουν την ευτυχία στο τσεπάκι τους; Έρευνα απαντά

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine αποκαλύπτει ότι ο γάμος συνδέεται με καλύτερη υγεία και ευτυχία σε σχέση με τη μοναξιά. Οι ερευνητές μελέτησαν σχεδόν 5.000 ενήλικες στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία για να δουν πώς η κατάσταση του γάμου επηρεάζει την ευημερία τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παντρεμένοι ανέφεραν υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή και καλύτερη υγεία σε σύγκριση με τους ανύπαντρους.

Στις ΗΠΑ, οι παντρεμένοι ανέφεραν την περισσότερη υποστήριξη από την οικογένεια, η οποία βοήθησε στην ενίσχυση της ευημερίας τους. Αντίθετα, τόσο οι ανύπαντροι Αμερικανοί όσο και οι Ιάπωνες ένιωθαν περισσότερο άγχος που σχετίζεται με την οικογένεια, αλλά αυτό το άγχος μείωσε την ευτυχία μόνο για τους Αμερικανούς, όχι για τους Ιάπωνες. Αυτό υποδεικνύει ότι ο γάμος, η υποστήριξη από την οικογένεια και το άγχος επηρεάζουν την ευημερία των ανθρώπων με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τον πολιτισμό.

Η μελέτη συνδύασε δεδομένα από δύο μεγάλες, εθνικά αντιπροσωπευτικές δείγματα ενηλίκων στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, που περιλάμβαναν αξιολογήσεις ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων που σχετίζονται με την υγεία και την ευημερία για σχεδόν δύο δεκαετίες. Η μελέτη περιλάμβανε συμμετέχοντες που ήταν παντρεμένοι ή ποτέ παντρεμένοι, με δείγμα 3.505 παντρεμένων και 308 ανύπαντρων Αμερικανών, και 710 παντρεμένων και 164 ανύπαντρων Ιαπώνων ενηλίκων.

Οι ανύπαντροι ενήλικες και στις δύο κουλτούρες ανέφεραν χειρότερη σωματική υγεία και χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή σε σύγκριση με τους παντρεμένους. Η διαφορά εξηγείται εν μέρει από την υποστήριξη και την ένταση της οικογένειας, αλλά η επίδραση διαφέρει ανά κουλτούρα: ενώ η ένταση της οικογένειας προέβλεψε αρνητικά την ευημερία στο αμερικανικό δείγμα, η επιρροή της δεν ήταν σημαντική για τους Ιάπωνες συμμετέχοντες.

Ομοίως, η υποστήριξη από την οικογένεια συνδέθηκε θετικά με την ευημερία στις ΗΠΑ, αλλά έδειξε ασθενέστερες και ασταθείς επιδράσεις στην Ιαπωνία. Η μεγαλύτερη επαφή με την οικογένεια δεν μεταφράστηκε πάντα σε πιο συναισθηματικά υποστηρικτικές σχέσεις, υποδεικνύοντας ότι οι ανύπαντροι ενδέχεται να είναι πιο ενσωματωμένοι στις οικογενειακές ρουτίνες, αλλά να μην αισθάνονται πάντα συναισθηματική υποστήριξη.

Η μελέτη δεν περιλάμβανε δεδομένα για τη συγκατοίκηση, η οποία ενδέχεται να προσφέρει οφέλη παρόμοια με τον γάμο, αλλά αυτό παραμένει θέμα περαιτέρω έρευνας.

Η μελέτη αυτή αναδεικνύει τη σημασία του γάμου και της οικογενειακής υποστήριξης στην ευημερία των ενηλίκων, υπογραμμίζοντας τις πολιτισμικές διαφορές στην επίδραση αυτών των παραμέτρων. Αν και η μοναξιά μπορεί να προσφέρει ανεξαρτησία, ο γάμος φαίνεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία και την ευτυχία, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από υποστηρικτικές οικογενειακές σχέσεις.

