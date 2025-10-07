Πώς να φλερτάρετε χωρίς να χρειάζεται να πείτε λέξη

Πώς να δείχνουμε δηλαδή ενδιαφέρον – και άρα να φλερτάρουμε – όταν έχουμε δίπλα μας το εκάστοτε αντικείμενο του πόθου μας.

Η γλώσσα του σώματος συχνά είναι πολύ πιο εκφραστική από ασυνάρτητες κουβέντες που ξεχειλίζουν αμηχανία, αρκεί να ξέρουμε πώς να τη χρησιμοποιήσουμε και κυρίως, να τη χαλιναγωγήσουμε. Τα παρακάτω tips είναι ιδανικά για όσους θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους με τα βασικά, εκείνα που θα βοηθήσουν τον παρτενέρ να πάρει ξεκάθαρο μήνυμα.

1. Οπτική επικοινωνία

Αν τσακώσεις κάποιον να σε κοιτάζει λίγο παραπάνω από το κανονικό ή έστω να «ξεχνάει» το βλέμμα του πάνω σου, μάντεψε: Κατά πάσα πιθανότητα σε βρίσκει ελκυστική ή ενδιαφέρουσα. Το ίδιο ισχύει και για σένα αν το κάνεις εμφανώς, χωρίς να προσπαθείς να το κρύψεις. Εννοείται πως χρειάζεται μέτρο στη διάρκεια, γιατί από ένα σημείο και μετά γίνεται κάπως… τρομακτικό.

2. Χαμόγελο

Είναι μία ωραιότατη αρχή για να καταλάβει ο άλλος ότι τουλάχιστον τον συμπαθείς. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τα νεογέννητα συνηθίζουν να μιμούνται τους γονείς τους όταν χαμογελάνε σχεδόν μέσα σε δύο ημέρες από την γέννησή τους. Προτίμησε να «φορέσεις» στο πρόσωπό σου ένα μεγάλο, ζεστό χαμόγελο ενόσω κοιτάς τον άλλον στα μάτια και είσαι αυτομάτως σε καλό δρόμο.

3. Χείλη

Ένα ελαφρύ δάγκωμα των χειλιών μας ή ακόμα και ένα διακριτικό «πέρασμα» της γλώσσας πάνω από τα χείλη μας, είναι ξεκάθαρο σημάδι έλξης. Τα χείλη είναι ερωτογενής ζώνη σωστά; Ωστόσο, ο υπερβολικός ζήλος στο «σπορ» θα είναι αντίστοιχα παρεξηγήσιμος, φέρνοντας τον άλλον σε αμηχανία ή περνώντας του το λανθασμένο μήνυμα της ντροπής (ή το ακριβώς αντίθετο), οπότε προσοχή!

4. Στάση σώματος

Το πιο απλό βήμα στο φλερτ είναι το πώς στέκεσαι και προς τα πού κλίνει το σώμα σου. Αν κλίνει προς τη μεριά εκείνου που σε ενδιαφέρει, το ίδιο και οι άκρες των ποδιών σου, του δείχνεις πως έχει την αμέριστη προσοχή σου. Ένα κλικ παραπάνω, αν γέρνεις ελάχιστα προς τα μπροστά, προς το μέρος του πάντα.

5. Ελαφρύ άγγιγμα

Πρόκειται για το περιβόητο «με συγχωρείτε ήταν τυχαίο» που είχε αναφωνήσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως «Μοντέρνα Σταχτοπούτα» όταν έπεσε πάνω στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ για να τον κάνει να την προσέξει, αλλά στην πιο light του εκδοχή. Δήθεν τυχαία – πολύ ελαφριά, το τονίζουμε- χωρίς σεξουαλική διάθεση αγγίγματα για έμφαση π.χ σε κάτι που λέει ο άλλος και το βρίσκετε αστείο, δείχνουν οικειότητα και κυρίως, έλξη.

Πηγή: marieclaire.gr