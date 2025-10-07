Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Είναι ασφαλές να βάζουμε το φαγητό με την κατσαρόλα στο ψυγείο;

 07.10.2025 - 22:27
Είναι ασφαλές να βάζουμε το φαγητό με την κατσαρόλα στο ψυγείο;

Όλοι αναζητούμε πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητά μας, ειδικά όταν πρόκειται για το μαγείρεμα και την αποθήκευση του φαγητού. Μια συνηθισμένη πρακτική είναι να τοποθετούμε το μαγειρεμένο φαγητό με την κατσαρόλα στο ψυγείο.

Όμως, πόσο ασφαλής είναι αυτή η επιλογή; Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, όσο βολική κι αν φαίνεται, η συνήθεια αυτή μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τη διατροφική αξία του φαγητού όσο και για την υγεία μας. Από την ανάπτυξη βακτηρίων μέχρι τη χημική αλληλεπίδραση με τα υλικά της κατσαρόλας, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι όταν βάζουμε την κατσαρόλα στο ψυγείο;

Σύμφωνα με μελέτη του Environmental Sciences Europe, μέταλλα όπως το αλουμίνιο μπορεί να αντιδράσουν με όξινες τροφές, όπως η ντομάτα, επηρεάζοντας όχι μόνο τη γεύση αλλά και απελευθερώνοντας ουσίες που — με την πάροδο του χρόνου και την επαναλαμβανόμενη έκθεση — ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για την υγεία. Επιπλέον, στοιχεία του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας (PAHO) δείχνουν ότι οι κατσαρόλες δεν εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ψύξη. Ως αποτέλεσμα, κάποια σημεία του φαγητού ενδέχεται να παραμένουν για ώρες σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 60°C — εύρος στο οποίο τα βακτήρια αναπτύσσονται ταχύτατα. Εάν το φαγητό παραμείνει στο ψυγείο για περισσότερες από δύο ημέρες, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος τροφικών δηλητηριάσεων.

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος αποθήκευσης;

Πρώτα απ’ όλα, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε κατάλληλα δοχεία αποθήκευσης, όπως γυάλινα ή ειδικά πλαστικά. Δεν αποθηκεύουμε μεγάλες ποσότητες μαζί, και φροντίζουμε το φαγητό να μην μείνει εκτός ψυγείου για περισσότερο από δύο ώρες. Ορισμένα τρόφιμα, όπως το ρύζι, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και μπορούν να προκαλέσουν τροφικές δηλητηριάσεις. Αν τοποθετήσετε το φαγητό στην κατάψυξη, φροντίστε να αναγράψετε την ημερομηνία παρασκευής, ώστε να γνωρίζετε μέχρι πότε πρέπει να καταναλωθεί. Τέλος, να θυμάστε πως ο χρόνος συντήρησης εξαρτάται από το είδος του τροφίμου. Τα περισσότερα μαγειρεμένα φαγητά διατηρούνται στο ψυγείο έως και 5 ημέρες. Ωστόσο, τρόφιμα όπως τα φρέσκα ψάρια έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής, ενώ τα βραστά αυγά μπορούν να συντηρηθούν έως και 7 ημέρες.

Πηγή: cantina.protothema.gr

Παρότρυνση ΠτΔ: ΚΕΒΕ και ΟΕΒ βλέπουν Κεραυνό και Παναγιώτου για ΑΤΑ

Παρότρυνση ΠτΔ: ΚΕΒΕ και ΟΕΒ βλέπουν Κεραυνό και Παναγιώτου για ΑΤΑ

Οι Προέδροι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ θα συναντηθούν εντός των αμέσως επόμενων ημερών με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, ενόψει της επικείμενης κοινής σύσκεψης των Εκτελεστικών Επιτροπών των δύο Οργανώσεων την ερχόμενη Δευτέρα για να συζητήσουν το θέμα της ΑΤΑ.

