Κακοκαιρία «ΒΑΡΒΑΡΑ»: Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Σπινθηρισμοί σε καλώδια της ΑΗΚ έθεσαν σε συναγερμό την Πυροσβεστική

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στις 19:16 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών πόλης και επαρχίας Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε έξι δεκάρια από ξηρά χόρτα και αγρία βλάστηση, σε δύσβατη περιοχή, παρά τη Κοινότητα Παλιά Χωλέτρια.

Την κατάσβεση της πυρκαγιάς υποστήριξαν ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών και μία Κ.Π.Μ της Υπηρεσίας Θήρας. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Λόγω των βροχοπτώσεων σημειώθηκαν δύο περιστατικά στην Επαρχία Πάφου τα οποία αφορούσαν άνοιγμα οχετών ομβρίων υδάτων σε κυκλικό κόμβο και υψηλή στάθμη νερού σε ξενοδοχείο η οποία υποχώρησε από μόνη της με την άφιξη της Π.Υ.

Επιπρόσθετα λόγο δυνατής έντασης αέρα ανταποκριθήκαμε σε τρεις σπινθηρισμούς ηλεκτρικών καλωδίων της ΑΗΚ, ένα στην Επαρχία Αμμοχώστου και δύο στην Επαρχία Λάρνακας, επεισόδια τα οποία διεκπεραιώθηκαν σε συνεργασία με συνεργεία της ΑΗΚ.