Κακοκαιρία «ΒΑΡΒΑΡΑ»: Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Σπινθηρισμοί σε καλώδια της ΑΗΚ έθεσαν σε συναγερμό την Πυροσβεστική
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κακοκαιρία «ΒΑΡΒΑΡΑ»: Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Σπινθηρισμοί σε καλώδια της ΑΗΚ έθεσαν σε συναγερμό την Πυροσβεστική

 08.10.2025 - 07:33
Κακοκαιρία «ΒΑΡΒΑΡΑ»: Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Σπινθηρισμοί σε καλώδια της ΑΗΚ έθεσαν σε συναγερμό την Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 26 περιστατικά, 19 πυρκαγιές και 7 ειδικές εξυπηρετήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Η «BARBARA» σαρώνει το Νησι - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε ολόκληρη την Κύπρο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στις 19:16 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών πόλης και επαρχίας Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε έξι δεκάρια από ξηρά χόρτα και αγρία βλάστηση, σε δύσβατη περιοχή, παρά τη Κοινότητα Παλιά Χωλέτρια.

Την κατάσβεση της πυρκαγιάς υποστήριξαν ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών και μία Κ.Π.Μ της Υπηρεσίας Θήρας. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση λόγω BARBARAS - Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Λόγω των βροχοπτώσεων σημειώθηκαν δύο περιστατικά στην Επαρχία Πάφου τα οποία αφορούσαν άνοιγμα οχετών ομβρίων υδάτων σε κυκλικό κόμβο και υψηλή στάθμη νερού σε ξενοδοχείο η οποία υποχώρησε από μόνη της με την άφιξη της Π.Υ.

Επιπρόσθετα λόγο δυνατής έντασης αέρα ανταποκριθήκαμε σε τρεις σπινθηρισμούς ηλεκτρικών καλωδίων της ΑΗΚ, ένα στην Επαρχία Αμμοχώστου και δύο στην Επαρχία Λάρνακας, επεισόδια τα οποία διεκπεραιώθηκαν σε συνεργασία με συνεργεία της ΑΗΚ.

 
 
 

Κατεχόμενα: Ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» οι 5 Ελληνοκύπριοι

 08.10.2025 - 07:27
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

 08.10.2025 - 07:46
Η χαμηλή συσπείρωση και η αργή επούλωση των εσωκομματικών πληγών φαίνεται να αποτελούν το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ηγεσία του κόμματος, παρότι επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και ανασύνταξης, δεν κρύβει την ανησυχία της για τις εσωτερικές τριβές που εξακολουθούν να υποβόσκουν μετά το ταραχώδες πολιτικό σκηνικό των Προεδρικών του 2023.

  •  08.10.2025 - 06:14
  •  08.10.2025 - 06:17
  •  08.10.2025 - 06:31
  •  08.10.2025 - 06:51
  •  08.10.2025 - 06:20
  •  08.10.2025 - 06:57
  •  08.10.2025 - 07:27
