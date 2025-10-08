Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

 08.10.2025 - 07:46
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης με τον GSI και οι πολιτικές προεκτάσεις στις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου, η αντιπαράθεση για την ΑΤΑ και οι χειρισμοί της Κυβέρνησης για να προσέλθουν στον διάλογο οι εργοδότες, οι έρευνες ετών για τα «χρυσά» διαβατήρια από την Αστυνομία, πανευρωπαϊκή έρευνα που δείχνει ότι η Κύπριοι δουλεύουν περισσότερο και πληρώνονται λιγότερο και η αμοιβή εφημερευόντων ιατρών στο νοσοκομείο Λάρνακας παρόλο που δεν προσήλθαν όταν κλήθηκαν, είναι τα κύρια θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου της Τετάρτης.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Επικίνδυνη διγλωσσία της κυβέρνησης», γράφει ότι ο ΔΗΣΥ καταγγέλλει την επιπόλαιη διαχείριση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Αλλού αναφέρεται σε «δεύτερη κοροϊδία» του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς εργοδότες και γράφει ότι δεν θέλει να τους δε, αλλά τους παρότρυνε να συναντήσουν τους Υπουργούς και αυτοί είπαν «ναι». Σε άλλο θέμα γράφει ότι στην τελευταία της κατοικία οδηγείται σήμερα η Καίτη Κληρίδου.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ξέσπασε κρίση εμπιστοσύνης για την ΑΤΑ», γράφει ότι με έντονη καχυποψία αντιμετωπίζουν κάθε κίνηση της Κυβέρνησης οι κοινωνικοί εταίροι. Αλλού αναφέρει ότι παίρνει σειρά κι άλλος αξιωματούχος ύποπτος για διαφθορά. Σε άλλο θέμα γράφει για επίδομα σε γιατρούς «βρέξει-χιονίσει» καθώς σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία δεν γίνεται κανένας έλεγχος.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα «4 χρόνια, 10 φάκελοι για 'χρυσά' διαβατήρια», γράφει ότι ατέρμονες είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τις ύποπτες πολιτογραφήσεις. Αλλού αναφέρεται σε κυκλοφοριακή ασφυξία στο κέντρο της Λευκωσίας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ευαίσθητες επιστολές για αμυντικά έργα της Εθνικής Φρουράς  πλησίον της πράσινης γραμμής, είναι στη διάθεση πρακτόρων μέσω κυβερνητικής πύλης.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο» γράφει ότι είμαστε οι πιο δουλευταράδες αλλά και οι πιο κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι της Ευρώπης. Αλλού αναφέρει ότι κινδυνεύουν με ερημοποίηση τα χωρία Βυζακιά, Νικητάρι, Ποτάμι, Άγιος Γεώργιος και Κουτραφάς. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η αδιαφάνεια για τον GSI στοιχίζει εκατομμύρια και πλήττει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «Οι γιατροί πληρώνονται παρόλο που στην πραγματικότητα δεν εργάζονται», ότι σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εφημερεύοντες ειδικοί γιατροί στο νοσοκομείο της Λάρνακας δεν εμφανίστηκαν στην εργασία τους. Αλλού γράφει ότι μετακινήθηκαν τα οδοφράγματα στο αεροδρόμιο Πάφου. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι διαφορετικές δομές πληρωμών φέρνουν σύννεφα στη συμφωνία για τον GSI.

Η εβδομαδιαία «Οικονομική Καθημερινή» στο κύριο της θέμα με τίτλο  «Δημιουργούν αφήγημα για ένα ναυάγιο του καλωδίου», γράφει ότι ορατές είναι οι πολιτικές διαστάσεις από την ένταση που προκλήθηκε στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Αλλού γράφει για ρεκόρ αφίξεων στην Ευρώπη και ρεκόρ στους φόρους. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην ΑΤΑ και γράφει ότι ξανά στον διάλογο προσέρχονται οι εργοδότες με δέλεαρ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση λόγω BARBARAS - Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Καίτη Κληρίδου - Που θα γίνει η κηδεία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Οκτωβρίου
«Αόρατα εμπόδια»: Η σκληρή καθημερινότητα των κωφών στην Κύπρο – Όσα αποκαλύπτει η Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών
VIDEO: Η «BARBARA» σαρώνει το Νησι - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε ολόκληρη την Κύπρο
Τραγωδία στην Ελλάδα: Ένας νεκρός μετά από ανατροπή αυτοκινήτου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κακοκαιρία «ΒΑΡΒΑΡΑ»: Πλημμύρισε ξενοδοχείο - Σπινθηρισμοί σε καλώδια της ΑΗΚ έθεσαν σε συναγερμό την Πυροσβεστική

 08.10.2025 - 07:33
Επόμενο άρθρο

Μαίρη Χρονοπούλου: Σπάει τη σιωπή της η οικιακή βοηθός που βρήκε τραυματισμένη την ηθοποιό

 08.10.2025 - 08:03
ΔΗΣΥ: Προβληματίζει η χαμηλή συσπείρωση ενόψει βουλευτικών εκλογών – Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει και η πτωτική πορεία

ΔΗΣΥ: Προβληματίζει η χαμηλή συσπείρωση ενόψει βουλευτικών εκλογών – Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει και η πτωτική πορεία

Η χαμηλή συσπείρωση και η αργή επούλωση των εσωκομματικών πληγών φαίνεται να αποτελούν το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ηγεσία του κόμματος, παρότι επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και ανασύνταξης, δεν κρύβει την ανησυχία της για τις εσωτερικές τριβές που εξακολουθούν να υποβόσκουν μετά το ταραχώδες πολιτικό σκηνικό των Προεδρικών του 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Προβληματίζει η χαμηλή συσπείρωση ενόψει βουλευτικών εκλογών – Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει και η πτωτική πορεία

ΔΗΣΥ: Προβληματίζει η χαμηλή συσπείρωση ενόψει βουλευτικών εκλογών – Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει και η πτωτική πορεία

  •  08.10.2025 - 06:14
Η ανταγωνιστική αγορά άνοιξε, οι τιμές του ρεύματος έπεσαν; Πότε θα νιώσουμε τη διαφορά

Η ανταγωνιστική αγορά άνοιξε, οι τιμές του ρεύματος έπεσαν; Πότε θα νιώσουμε τη διαφορά

  •  08.10.2025 - 06:17
«Αόρατα εμπόδια»: Η σκληρή καθημερινότητα των κωφών στην Κύπρο – Όσα αποκαλύπτει η Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών

«Αόρατα εμπόδια»: Η σκληρή καθημερινότητα των κωφών στην Κύπρο – Όσα αποκαλύπτει η Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Κωφών

  •  08.10.2025 - 06:31
Κομισιόν για GSI: Oποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι προς ζημία των εμπλεκομένων μερών

Κομισιόν για GSI: Oποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι προς ζημία των εμπλεκομένων μερών

  •  08.10.2025 - 06:51
Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Καίτη Κληρίδου - Που θα γίνει η κηδεία

Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Καίτη Κληρίδου - Που θα γίνει η κηδεία

  •  08.10.2025 - 06:20
VIDEO: Η «BARBARA» σαρώνει το Νησι - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε ολόκληρη την Κύπρο

VIDEO: Η «BARBARA» σαρώνει το Νησι - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε ολόκληρη την Κύπρο

  •  08.10.2025 - 06:57
Κατεχόμενα: Ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» οι 5 Ελληνοκύπριοι

Κατεχόμενα: Ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» οι 5 Ελληνοκύπριοι

  •  08.10.2025 - 07:27
Ζευγάρι φύλαξε το πρώτο φιλί για την ημέρα του γάμου και αποκαλύπτει γιατί «άξιζε τόσο η υπομονή»

Ζευγάρι φύλαξε το πρώτο φιλί για την ημέρα του γάμου και αποκαλύπτει γιατί «άξιζε τόσο η υπομονή»

  •  08.10.2025 - 08:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα