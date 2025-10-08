Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Επικίνδυνη διγλωσσία της κυβέρνησης», γράφει ότι ο ΔΗΣΥ καταγγέλλει την επιπόλαιη διαχείριση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Αλλού αναφέρεται σε «δεύτερη κοροϊδία» του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς εργοδότες και γράφει ότι δεν θέλει να τους δε, αλλά τους παρότρυνε να συναντήσουν τους Υπουργούς και αυτοί είπαν «ναι». Σε άλλο θέμα γράφει ότι στην τελευταία της κατοικία οδηγείται σήμερα η Καίτη Κληρίδου.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ξέσπασε κρίση εμπιστοσύνης για την ΑΤΑ», γράφει ότι με έντονη καχυποψία αντιμετωπίζουν κάθε κίνηση της Κυβέρνησης οι κοινωνικοί εταίροι. Αλλού αναφέρει ότι παίρνει σειρά κι άλλος αξιωματούχος ύποπτος για διαφθορά. Σε άλλο θέμα γράφει για επίδομα σε γιατρούς «βρέξει-χιονίσει» καθώς σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία δεν γίνεται κανένας έλεγχος.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα «4 χρόνια, 10 φάκελοι για 'χρυσά' διαβατήρια», γράφει ότι ατέρμονες είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τις ύποπτες πολιτογραφήσεις. Αλλού αναφέρεται σε κυκλοφοριακή ασφυξία στο κέντρο της Λευκωσίας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ευαίσθητες επιστολές για αμυντικά έργα της Εθνικής Φρουράς πλησίον της πράσινης γραμμής, είναι στη διάθεση πρακτόρων μέσω κυβερνητικής πύλης.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο» γράφει ότι είμαστε οι πιο δουλευταράδες αλλά και οι πιο κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι της Ευρώπης. Αλλού αναφέρει ότι κινδυνεύουν με ερημοποίηση τα χωρία Βυζακιά, Νικητάρι, Ποτάμι, Άγιος Γεώργιος και Κουτραφάς. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η αδιαφάνεια για τον GSI στοιχίζει εκατομμύρια και πλήττει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” γράφει στο κύριο της θέμα με τίτλο «Οι γιατροί πληρώνονται παρόλο που στην πραγματικότητα δεν εργάζονται», ότι σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εφημερεύοντες ειδικοί γιατροί στο νοσοκομείο της Λάρνακας δεν εμφανίστηκαν στην εργασία τους. Αλλού γράφει ότι μετακινήθηκαν τα οδοφράγματα στο αεροδρόμιο Πάφου. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι διαφορετικές δομές πληρωμών φέρνουν σύννεφα στη συμφωνία για τον GSI.

Η εβδομαδιαία «Οικονομική Καθημερινή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Δημιουργούν αφήγημα για ένα ναυάγιο του καλωδίου», γράφει ότι ορατές είναι οι πολιτικές διαστάσεις από την ένταση που προκλήθηκε στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Αλλού γράφει για ρεκόρ αφίξεων στην Ευρώπη και ρεκόρ στους φόρους. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην ΑΤΑ και γράφει ότι ξανά στον διάλογο προσέρχονται οι εργοδότες με δέλεαρ.

