Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση λόγω BARBARAS - Ετοιμαστείτε για βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, ωστόσο μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση, για να βρεθεί αισθητά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ωστόσο μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο.

Εξάλλου, έχει εκδοθεί και κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 00:00 μέχρι και τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης (08/10).