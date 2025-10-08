Ecommbx
Ζευγάρι φύλαξε το πρώτο φιλί για την ημέρα του γάμου και αποκαλύπτει γιατί «άξιζε τόσο η υπομονή»

 08.10.2025 - 08:35
Ζευγάρι φύλαξε το πρώτο φιλί για την ημέρα του γάμου και αποκαλύπτει γιατί «άξιζε τόσο η υπομονή»

Η Kaytlin O’Neall και ο Drew Brown έγιναν ζευγάρι τον Ιανουάριο του 2021, ωστόσο το πρώτο φιλί το μοιράστηκαν στον γάμο τους, που τελέστηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025.

 

Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει αυτό το σημαντικό στιγμιότυπο για την τελετή, περιγράφοντας την εμπειρία ως «πολύτιμη».

«Ήταν πραγματικά τόσο αξέχαστο και άξιζε την αναμονή», δήλωσε ο Brown στο «People».

«Αισθάνθηκα συγκίνηση και ενθουσιασμό», ανέφερε η O’Neall, τονίζοντας ότι η στιγμή που περπατούσε προς την εκκλησία και η συνάντηση με τον Drew ήταν «το αποκορύφωμα της πορείας της σχέσης μας».

Αφού αντάλλαξαν προσωπικούς όρκους και «ονομάστηκαν» σύζυγοι, ο ιερέας είπε τα λόγια που περίμεναν τόσο καιρό να ακούσουν: «Μπορείτε να φιλήσετε τη νύφη».

 

«Η στιγμή του φιλιού ήταν απόλυτα μαγική, η πιο υπερβατική εμπειρία!» είπε η O’Neall, ενώ ο Brown συμπλήρωσε: «Ήταν φυσικό, ξεχωριστό και ένιωθα πλήρης. Η αναμονή για αυτό το φιλί ήταν πιο ανταποδοτική από ότι μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις». Οι καλεσμένοι ξέσπασαν σε επευφημίες και χειροκροτήματα, με πολλούς να δηλώνουν ότι δάκρυσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Το ζευγάρι είχε εξηγήσει νωρίτερα ότι κράτησε σωματική αποχή για να τιμήσει ο ένας τον άλλον και τη σχέση τους με τον Θεό, χωρίς εξωτερική πίεση. «Όλα όσα θέλαμε ήταν να τιμήσουμε ο ένας τον άλλον και τον Κύριο μέσω των ορίων μας», δήλωσε η O’Neall.

Και οι δύο επισημαίνουν ότι η αναμονή ενίσχυσε το συναισθηματικό τους δέσιμο και συμβουλεύουν όσους σκέφτονται να ακολουθήσουν παρόμοια πορεία: «η ειρήνη, η χαρά και η πληρότητα που νιώθεις είναι πραγματικά μοναδικές».

Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της

 08.10.2025 - 08:33
Τέσσερις πανέξυπνες λύσεις για να μειώσουμε τις πλύσεις των ρούχων μας

 08.10.2025 - 08:41
Η χαμηλή συσπείρωση και η αργή επούλωση των εσωκομματικών πληγών φαίνεται να αποτελούν το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ηγεσία του κόμματος, παρότι επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και ανασύνταξης, δεν κρύβει την ανησυχία της για τις εσωτερικές τριβές που εξακολουθούν να υποβόσκουν μετά το ταραχώδες πολιτικό σκηνικό των Προεδρικών του 2023.

