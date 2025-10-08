Ecommbx
Aκυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις σε αεροδρόμια των ΗΠΑ - To shutdown προκαλεί ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
ΔΙΕΘΝΗ

Aκυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις σε αεροδρόμια των ΗΠΑ - To shutdown προκαλεί ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

 08.10.2025 - 14:11
Aκυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις σε αεροδρόμια των ΗΠΑ - To shutdown προκαλεί ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει προβλήματα και στα αεροδρόμια με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) να προειδοποιεί ότι δεν θα υπάρχουν αρκετοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στον πύργο του Διεθνούς Αεροδρομίου O’Hare του Σικάγο. Στο Νάσβιλ, πολλοί ελεγκτές δεν προσήλθαν στα πόστα τους, με αποτέλεσμα η εγκατάσταση —η οποία καθοδηγεί τα αεροσκάφη που εισέρχονται και εξέρχονται από το αεροδρόμιο— να κλείσει.

Μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα κυβερνητικού shutdown, παρόμοια σενάρια εκτυλίσσονται στα γραφεία της FAA σε ολόκληρη τη χώρα, με τις επιπτώσεις να πλήττουν σχεδόν όλες τις πτήσεις.

Οι εγκαταστάσεις στα αεροδρόμια του Χιούστον, του Νιούαρκ και του Λας Βέγκας δεν είχαν επαρκές προσωπικό για τουλάχιστον ένα μέρος της Τρίτης το βράδυ, μαζί με τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται τα αεροσκάφη στις περιοχές Βοστώνης, Ατλάντας, Φιλαδέλφειας και Ντάλας, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια της FAA.

Τα δύο μεγάλα αεροδρόμια του Χιούστον, το Hobby και το George Bush Intercontinental, παρουσίασαν καθυστερήσεις στο έδαφος λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Τα προβλήματα στην αεροπορία προκύπτουν καθώς ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε ότι όλο και περισσότεροι ελεγκτές δηλώνουν ασθένεια. Όπως και οι αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Ασφαλείας Μεταφορών (TSA), οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θεωρούνται ουσιώδεις εργαζόμενοι και πρέπει να εργάζονται χωρίς αμοιβή κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

