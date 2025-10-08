Aκυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις σε αεροδρόμια των ΗΠΑ - To shutdown προκαλεί ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα κυβερνητικού shutdown, παρόμοια σενάρια εκτυλίσσονται στα γραφεία της FAA σε ολόκληρη τη χώρα, με τις επιπτώσεις να πλήττουν σχεδόν όλες τις πτήσεις.

Οι εγκαταστάσεις στα αεροδρόμια του Χιούστον, του Νιούαρκ και του Λας Βέγκας δεν είχαν επαρκές προσωπικό για τουλάχιστον ένα μέρος της Τρίτης το βράδυ, μαζί με τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται τα αεροσκάφη στις περιοχές Βοστώνης, Ατλάντας, Φιλαδέλφειας και Ντάλας, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια της FAA.

Τα δύο μεγάλα αεροδρόμια του Χιούστον, το Hobby και το George Bush Intercontinental, παρουσίασαν καθυστερήσεις στο έδαφος λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Τα προβλήματα στην αεροπορία προκύπτουν καθώς ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε ότι όλο και περισσότεροι ελεγκτές δηλώνουν ασθένεια. Όπως και οι αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Ασφαλείας Μεταφορών (TSA), οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θεωρούνται ουσιώδεις εργαζόμενοι και πρέπει να εργάζονται χωρίς αμοιβή κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

