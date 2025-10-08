Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΑναψυκτικά διαίτης: Πώς επηρεάζουν το συκώτι περισσότερο από τα κανονικά
ΥΓΕΙΑ

Αναψυκτικά διαίτης: Πώς επηρεάζουν το συκώτι περισσότερο από τα κανονικά

 08.10.2025 - 14:13
Αναψυκτικά διαίτης: Πώς επηρεάζουν το συκώτι περισσότερο από τα κανονικά

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα αναψυκτικά διαίτης και τα ανθρακούχα ποτά με τεχνητά γλυκαντικά αυξάνουν τον κίνδυνο λιπώδους νόσου του ήπατος. Οι ειδικοί προτείνουν περιορισμό και περισσότερη κατανάλωση νερού.

Μια νέα μελέτη παρουσιάζει ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση αναψυκτικών διαίτης και ανθρακούχων ποτών με χαμηλή ή μηδενική ζάχαρη, τα οποία μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ηπατικής νόσου που σχετίζεται με μεταβολικές δυσλειτουργίες (MASLD).

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα UEG 2025, ανέλυσε στοιχεία από 10 χρόνια παρακολούθησης συμμετεχόντων, καταλήγοντας ότι η τακτική κατανάλωση τόσο ζαχαρούχων όσο και «διαίτης» αναψυκτικών σχετίζεται με αυξημένη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν τα ποτά αυτά παρουσίασαν 60% και 50% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης MASLD, αντίστοιχα, ενώ η θνησιμότητα σχετιζόμενη με το ήπαρ αυξήθηκε ιδιαίτερα για τα αναψυκτικά διαίτης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών μπορεί να διαταράξει το μικροβίωμα του εντέρου, να επηρεάσει το αίσθημα πληρότητας και να προκαλέσει αυξημένη όρεξη για γλυκά. Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Lihe Liu, τονίζει ότι «ακόμη και ένα μόνο κουτάκι αναψυκτικού διαίτης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο MASLD», αμφισβητώντας την κοινή αντίληψη ότι αυτά τα ποτά είναι ασφαλή.

Οι ερευνητές συνιστούν περιορισμό τόσο των ζαχαρούχων όσο και των ποτών με γλυκαντικές ουσίες και προτείνουν το νερό ως την ασφαλέστερη επιλογή για την πρόληψη συσσώρευσης λίπους στο ήπαρ και τη διατήρηση της ενυδάτωσης. Στο μέλλον, σχεδιάζονται τυχαιοποιημένες και γενετικές δοκιμές για την πλήρη κατανόηση των μηχανισμών πίσω από τα ευρήματα.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Κλαυδία αποκάλυψε ότι χώρισε με τον Oge: «Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε»
Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair σε Αθήνα και άλλους 4 προορισμούς από μόλις €14.99
Πέθανε ο Σπύρος Κύπρου (Τσαπατσούλας) - Πότε θα γίνει η κηδεία και η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Η Κλαυδία αποκάλυψε ότι χώρισε με τον Oge: «Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε»
VIDEO: Η «BARBARA» σαρώνει το Νησι - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε ολόκληρη την Κύπρο
VIDEO: Κύπριος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του περιμένουν το πρώτο τους μωρό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Aκυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις σε αεροδρόμια των ΗΠΑ - To shutdown προκαλεί ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

 08.10.2025 - 14:11
Επόμενο άρθρο

Μειώστε το στρες ώστε να μην «πνιγείτε σε μια κουταλιά νερό» – Δείτε τον τρόπο

 08.10.2025 - 14:14
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν μπορούσα θα έκανα αύριο πρωί αίτηση για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν μπορούσα θα έκανα αύριο πρωί αίτηση για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ»

Σε μία από τις κρισιμότερες συγκυρίες για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που θέτει η Τουρκία του Ερντογάν για να ασκήσουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως η χάραξη ΑΟΖ και η κατασκευή του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απαντά σε ερωτήσεις εφ’ όλης της ύλης από την Έμη Λιβανίου και τον Τέρενς Κουίκ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν μπορούσα θα έκανα αύριο πρωί αίτηση για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν μπορούσα θα έκανα αύριο πρωί αίτηση για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ»

  •  08.10.2025 - 12:00
Ο Μάριος Χαραλαμπίδης, με απόφαση Υπουργικού, ο πρώτος Συνήγορος Ασθενούς

Ο Μάριος Χαραλαμπίδης, με απόφαση Υπουργικού, ο πρώτος Συνήγορος Ασθενούς

  •  08.10.2025 - 13:58
Ζητά διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους

Ζητά διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους

  •  08.10.2025 - 12:54
Η ΕΔΕΚ... απλώς ενημερώθηκε

Η ΕΔΕΚ... απλώς ενημερώθηκε

  •  08.10.2025 - 14:38
Αννίτα Δημητρίου: Σκυφτή και φανερά συγκινημένη αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου - «Ραγίζει» καρδιές η φωτογραφία

Αννίτα Δημητρίου: Σκυφτή και φανερά συγκινημένη αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου - «Ραγίζει» καρδιές η φωτογραφία

  •  08.10.2025 - 11:23
Δίκη Γερμανίδας:Το Κακουργιοδικείο απέρριψε τεκμήρια κατά της λόγω παράβασης δικαιωμάτων της

Δίκη Γερμανίδας:Το Κακουργιοδικείο απέρριψε τεκμήρια κατά της λόγω παράβασης δικαιωμάτων της

  •  08.10.2025 - 11:51
Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair σε Αθήνα και άλλους 4 προορισμούς από μόλις €14.99

Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair σε Αθήνα και άλλους 4 προορισμούς από μόλις €14.99

  •  08.10.2025 - 09:21
Σου αρέσει η πίτσα; Γνωστή διεθνής αλυσίδα ανοίγει νέο κατάστημα στη Λευκωσία

Σου αρέσει η πίτσα; Γνωστή διεθνής αλυσίδα ανοίγει νέο κατάστημα στη Λευκωσία

  •  08.10.2025 - 14:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα