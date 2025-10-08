Έρευνες από την Πολεμική Αεροσκάφος για το ατύχημα με δύο τραυματίες με εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι – Δείτε βίντεο

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του ατυχήματος, που προκλήθηκε κατά την απογείωση του αεροσκάφους, όταν αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, παραμένουν άγνωστα. Οι ερευνητές που βρίσκονται στον αεροδριάδρομο, όπως φαίνεται και στο βίντεο του protothema.gr, συλλέγουν τα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να διαπιστώσουν τι προκάλεσε το σοβαρό περιστατικό.

Την ίδια ώρα, δύο εκπαιδευτές, πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, που τραυματίστηκαν παραμένουν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.



Οι πιλότοι έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας από τους δύο νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Τι είναι τα αεροσκάφη τύπου Τecnam P2002-JF

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροβσκάφος που κατέπεσε ήταν ένα εκπαιδευτικό τύπου Τecnam P2002-JF.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, είναι ιταλικής κατασκευής, διθέσια, μονοκινητήρια ελικοφόρα, χαμηλοπτέρυγα και με σταθερό σύστημα προσγείωσης.



Η χρήση τους γίνεται στο στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων και ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα