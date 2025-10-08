Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα επέστρεψε στην πατρίδα του μετά την απέλασή του από το Ισραήλ

Ο Μάντλα Μαντέλα, που επέστρεψε στην πατρίδα του μαζί με άλλους τέσσερις Νοτιοαφρικανούς, δήλωσε πως ο ίδιος και η ομάδα που ήταν μαζί κρατήθηκαν σε ισραηλινή φυλακή για έξι ημέρες προτού απελευθερωθούν μέσω Ιορδανίας.

«Μας είχαν δέσει τα χέρια σφιχτά με καλώδια πίσω από την πλάτη, μας έβγαλαν από τα σκάφη μας, μας έβαλαν στην αποβάθρα και έκαναν πασαρέλα για να... δουν όλοι», δήλωσε ο 51χρονος Μαντέλα στο αεροδρόμιο, όπου τον υποδέχθηκαν υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες.

Παράλληλα, τόνισε ότι η προσωπική του εμπειρία δεν συγκρίνεται με τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι, ειδικά μετά τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατά της Χαμάς τα τελευταία δύο χρόνια.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι αναφορές για λιμό στη Γάζα είναι υπερβολικές και χαρακτήρισε τον στολίσκο ως μέσο δημοσιότητας υπέρ της Χαμάς. Αρνείται επίσης ότι υπήρξε κακομεταχείριση των εκατοντάδων κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

