Πούτιν: «Καταλάβαμε σχεδόν 5.000 τ.χλμ. στην Ουκρανία από την αρχή του έτους»
ΔΙΕΘΝΗ

Πούτιν: «Καταλάβαμε σχεδόν 5.000 τ.χλμ. στην Ουκρανία από την αρχή του έτους»

 08.10.2025 - 15:39
Από την αρχή του έτους, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντηση του με στρατιωτικούς αξιωματούχους. Ο ρώσος πρόεδρος τόνισε πως η Μόσχα διατηρεί την στρατηγική πρωτοβουλία κινήσεων στα πεδία των μαχών.

Το Κίεβο επιχειρεί να πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τις ισορροπίες, συμπλήρωσε ο Πούτιν.

«Επί του παρόντος, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν πλήρως την στρατηγική πρωτοβουλία», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Κρεμλίνο. «Φέτος, έχουμε απελευθερώσει έκταση σχεδόν 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων – 4.900 τ.χλμ. – και 212 κοινότητες», είπε ο ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως οι ουκρανικές δυνάμεις «υποχωρούν» στα μέτωπα των μαχών.

Τι ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη άλλων δύο χωριών, ενώ ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα.

Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ ανέφερε ότι ρωσικά στρατεύματα προωθούνται προς τις πόλεις Σίβερσκ και Κοστιαντίνιφκα της περιφέρειας Ντονέτσκ, εκδιώκουν τις ουκρανικές δυνάμεις από την πόλη Κουπιάνσκ (βορειοανατολικά) και συνεχίζουν την προέλασή τους σε Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιότερα).

Συμπλήρωσε επίσης ότι προχωρούν στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν αυτοί που είχαν τεθεί όταν ξεκίνησε η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» τον Φεβρουάριο του 2022, αναφερόμενος ξανά σε «αποναζιστικοποίηση» και «αποστρατιωτικοποίηση» της Ουκρανίας.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν μπορούσα θα έκανα αύριο πρωί αίτηση για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν μπορούσα θα έκανα αύριο πρωί αίτηση για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ»

Σε μία από τις κρισιμότερες συγκυρίες για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που θέτει η Τουρκία του Ερντογάν για να ασκήσουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως η χάραξη ΑΟΖ και η κατασκευή του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απαντά σε ερωτήσεις εφ’ όλης της ύλης από την Έμη Λιβανίου και τον Τέρενς Κουίκ.

