Για πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνεις νερό από το ίδιο πλαστικό μπουκάλι;
Για πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνεις νερό από το ίδιο πλαστικό μπουκάλι;

 09.10.2025 - 06:50
Το κάνουμε όλοι, είτε στη δουλειά είτε στο γραφείο. Γεμίζουμε το ίδιο πλαστικό μπουκάλι με νερό και πίνουμε ξανά και ξανά. Είναι εύκολο, βολικό και –ας το παραδεχτούμε– κανείς δεν θέλει να αγοράζει κάθε μέρα καινούριο. Όμως οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι λιγότερο αθώα απ’ όσο νομίζεις. Και όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με τα μικρόβια που μαζεύονται στο καπάκι.

Τα πλαστικά μπουκάλια, όπως εξήγησε η Merja Virtanen από τη Φινλανδική Αρχή Τροφίμων στο φινλανδικό μέσο ενημέρωσης Ilta Sanomat, έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για μία χρήση. Δεν είναι φτιαγμένα για να τα γεμίζεις καθημερινά, να τα αφήνεις στο αυτοκίνητο, στο γραφείο ή στην τσάντα του γυμναστηρίου. Με τον χρόνο και τη θερμότητα, το πλαστικό αρχίζει να αλλοιώνεται, απελευθερώνοντας ουσίες που κανείς δεν θα ήθελε να καταλήξουν στο νερό του.

Μάλιστα, η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί το φαινόμενο με αυξανόμενο ενδιαφέρον. Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (PNAS) εντόπισε έως και 240.000 νανοπλαστικά σωματίδια ανά λίτρο εμφιαλωμένου νερού. Και αυτά τα σωματίδια –όσο μικροσκοπικά κι αν είναι– καταλήγουν μέσα μας, ειδικά όταν το ίδιο μπουκάλι επαναχρησιμοποιείται συνεχώς.

Παρόμοια ανησυχητικά ευρήματα παρουσίασε και μια μελέτη Κινέζων επιστημόνων στο περιοδικό Communications Biology, η οποία διαπίστωσε ότι τα πλαστικά μπουκάλια αποτελούν την κύρια πηγή μικροπλαστικών που καταναλώνουν οι άνθρωποι. Αυτά τα μικροσωματίδια δεν είναι απλώς «άκακα κομμάτια πλαστικού», αλλά συχνά μεταφέρουν χημικές ουσίες όπως το βενζοπυρένιο, γνωστό για τις επιπτώσεις του στην υγεία.

Τι μας λένε όλα αυτά; Πως καλό είναι την επόμενη φορά που θα αγοράσουμε ένα πλαστικό μπουκάλι νερό και πιούμε, δε χρειάζεται να το κρατήσουμε. Αν θέλουμε μια πιο μόνιμη λύση για το σπίτι ή το γραφείο, μπορούμε να επιλέξουμε γυάλινο, όμως κι αυτό θα πρέπει να έχουμε στο νου μας να το πλένουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

