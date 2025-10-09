Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Μάλλον χτυπήθηκε από θραύσματα πυραύλων» - Ο Πούτιν έδωσε λεπτομέρειες για τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines
ΔΙΕΘΝΗ

«Μάλλον χτυπήθηκε από θραύσματα πυραύλων» - Ο Πούτιν έδωσε λεπτομέρειες για τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines

 09.10.2025 - 16:20
«Μάλλον χτυπήθηκε από θραύσματα πυραύλων» - Ο Πούτιν έδωσε λεπτομέρειες για τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines (AZAL) πέρσι τα Χριστούγεννα, αποκάλυψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια συνάντησης με τον Αζέρο ομόλογό του, Ιλχάν Αλίγιεφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε πως «κατά την πρώτη μας τηλεφωνική συνομιλία, μετά τη συντριβή, δεν ζήτησα μόνο συγγνώμη για το γεγονός ότι η τραγωδία συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο, αλλά εξέφρασα και τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Ακολούθως, τόνισε ότι τα αίτια του δυστυχήματος συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την παρουσία ενός ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον ρωσικό εναέριο χώρο εκείνες τις κρίσιμες στιγμές. Όπως είπε, αυτή τη μέρα τρία drones των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν περάσει τα ρωσικά σύνορα.

«Ο δεύτερος λόγος αφορά τεχνικές αστοχίες στο ίδιο το ρωσικό σύστημα αεράμυνας. Οι δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν δεν χτύπησαν απευθείας το αεροπλάνο. Αν είχε συμβεί αυτό, θα είχε καταπέσει ακαριαία. Αντίθετα, εξερράγησαν πιθανότατα αυτοκαταστρεφόμενοι λίγα μέτρα μακριά, περίπου δέκα μέτρα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι το αεροσκάφος πιθανότατα επλήγη από θραύσματα και όχι από τα ίδια τα πυρομαχικά.

Ακόμη, ανέφερε πως το πλήρωμα της AZAL είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει προσγείωση στο Μαχατσκάλα, ωστόσο οι πιλότοι αποφάσισαν να κατευθυνθούν, τελικά, προς τον αρχικό τους προορισμό.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι τα αίτια της συντριβής έγιναν σαφή ύστερα από ενδελεχή ανάλυση του περιστατικού και πρόσθεσε πως η Ρωσία θα προβεί επίσης σε νομική αξιολόγηση των ενεργειών όλων των αρμοδίων αξιωματούχων. «Όλα όσα απαιτούνται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις θα γίνουν από τη ρωσική πλευρά όσον αφορά τις αποζημιώσεις», συμπλήρωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε καθήκον και των δύο χωρών να προσφέρουν μια αντικειμενική εκτίμηση και να ανακοινώσουν τα πραγματικά αίτια της συντριβής, επισημαίνοντας ότι η οριστική επίλυση της υπόθεσης θα χρειαστεί χρόνο.

Επιπλέον, ανέφερε ότι μόλις προχθές ενημερώθηκε για τα αίτια της τραγωδίας και φρόντισε να τα κοινοποιήσει στον Αλίγιεφ.

Θυμίζεται πως το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines κατέπεσε το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου 2024 κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, ενώ εκτελούσε πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι. Σύμφωνα με την εταιρεία, στο Embraer-190 επέβαιναν 62 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος. Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν 38 άτομα και διασώθηκαν 29.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμορφο βίντεο : Ο μικρός Ιωάννης δοκίμασε τοξοβολία από το τροχοκάθισμα – Το χαμόγελό του «έριξε» τα πιο δυνατά βέλη
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025
Πέθανε ο Ανδρέας Σέπος: «Υπηρέτησε με ήθος την τοπική αυτοδιοίκηση και τον τόπο μας» - Θλίψη στον ΕΟΑ Λάρνακας
Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη: Πότε ανοίγει τις πόρτες της στη Λευκωσία – Πού θα στηθεί;
Ραγίζει καρδιές το τσιαττιστό για την Καίτη Κληρίδου: «Κουμέρα μου, αθάνατη θα μείνεις στους αιώνες»
Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος, αλλά θέλω να προστατεύσω τον άνθρωπό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παπαναστασίου: «Κύπρος-Ελλάδα μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους»

 09.10.2025 - 16:12
Επόμενο άρθρο

Ακίνητα: Σε αλλοδαπούς εκτός ΕΕ το 27% των πωλήσεων - «Υπάρχουν κενά στους ελέγχους»

 09.10.2025 - 16:35
Παπαναστασίου: «Κύπρος-Ελλάδα μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους»

Παπαναστασίου: «Κύπρος-Ελλάδα μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους»

Σε μια εποχή στην οποία οι ενεργειακές προκλήσεις και η προσπάθεια μετάβασης σε μια πιο πράσινη, ψηφιακή οικονομία, Κύπρος και Ελλάδα καλούνται να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία τους σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Παπαναστασίου: «Κύπρος-Ελλάδα μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους»

Παπαναστασίου: «Κύπρος-Ελλάδα μπορούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους»

  •  09.10.2025 - 16:12
Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

Τέλος στη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους – Διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου αλλάζει τα δεδομένα

  •  09.10.2025 - 13:46
ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός – Η επόμενη μέρα

  •  09.10.2025 - 14:10
Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

Δάνειο 400.000 και τόκοι 1 εκατομμύριο – Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό

  •  09.10.2025 - 13:38
Γάζα: Όσα δεν γνωρίζουμε για τη συμφωνία Ισραήλ με Χαμάς - Τα ερωτηματικά και οι κίνδυνοι

Γάζα: Όσα δεν γνωρίζουμε για τη συμφωνία Ισραήλ με Χαμάς - Τα ερωτηματικά και οι κίνδυνοι

  •  09.10.2025 - 14:31
Ασθενής έμεινε ώρες χωρίς φαγητό και νερό σε ΤΑΕΠ νοσηλευτήριου του ΓΕΣΥ - Τι απαντά ο ΠΑΣΙΝ

Ασθενής έμεινε ώρες χωρίς φαγητό και νερό σε ΤΑΕΠ νοσηλευτήριου του ΓΕΣΥ - Τι απαντά ο ΠΑΣΙΝ

  •  09.10.2025 - 14:08
Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

Μπερδεύτηκε το Τ.Ο.Μ; Έστειλε μήνυμα ανάκλησης οχήματος σε λάθος πολίτη – «Δεν είναι δικό μου το αυτοκίνητο» - Φωτογραφία

  •  09.10.2025 - 13:16
Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

Σας αρέσει το φαγητό; Αυτές είναι οι 5 καλύτερες ταβέρνες της Κύπρου για το 2025

  •  09.10.2025 - 12:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα