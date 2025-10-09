«Μάλλον χτυπήθηκε από θραύσματα πυραύλων» - Ο Πούτιν έδωσε λεπτομέρειες για τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε πως «κατά την πρώτη μας τηλεφωνική συνομιλία, μετά τη συντριβή, δεν ζήτησα μόνο συγγνώμη για το γεγονός ότι η τραγωδία συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο, αλλά εξέφρασα και τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Ακολούθως, τόνισε ότι τα αίτια του δυστυχήματος συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την παρουσία ενός ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον ρωσικό εναέριο χώρο εκείνες τις κρίσιμες στιγμές. Όπως είπε, αυτή τη μέρα τρία drones των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν περάσει τα ρωσικά σύνορα.

«Ο δεύτερος λόγος αφορά τεχνικές αστοχίες στο ίδιο το ρωσικό σύστημα αεράμυνας. Οι δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν δεν χτύπησαν απευθείας το αεροπλάνο. Αν είχε συμβεί αυτό, θα είχε καταπέσει ακαριαία. Αντίθετα, εξερράγησαν – πιθανότατα αυτοκαταστρεφόμενοι – λίγα μέτρα μακριά, περίπου δέκα μέτρα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι το αεροσκάφος πιθανότατα επλήγη από θραύσματα και όχι από τα ίδια τα πυρομαχικά.

Ακόμη, ανέφερε πως το πλήρωμα της AZAL είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει προσγείωση στο Μαχατσκάλα, ωστόσο οι πιλότοι αποφάσισαν να κατευθυνθούν, τελικά, προς τον αρχικό τους προορισμό.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι τα αίτια της συντριβής έγιναν σαφή ύστερα από ενδελεχή ανάλυση του περιστατικού και πρόσθεσε πως η Ρωσία θα προβεί επίσης σε νομική αξιολόγηση των ενεργειών όλων των αρμοδίων αξιωματούχων. «Όλα όσα απαιτούνται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις θα γίνουν από τη ρωσική πλευρά όσον αφορά τις αποζημιώσεις», συμπλήρωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε καθήκον και των δύο χωρών να προσφέρουν μια αντικειμενική εκτίμηση και να ανακοινώσουν τα πραγματικά αίτια της συντριβής, επισημαίνοντας ότι η οριστική επίλυση της υπόθεσης θα χρειαστεί χρόνο.

Επιπλέον, ανέφερε ότι μόλις προχθές ενημερώθηκε για τα αίτια της τραγωδίας και φρόντισε να τα κοινοποιήσει στον Αλίγιεφ.

Θυμίζεται πως το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines κατέπεσε το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου 2024 κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, ενώ εκτελούσε πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι. Σύμφωνα με την εταιρεία, στο Embraer-190 επέβαιναν 62 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος. Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν 38 άτομα και διασώθηκαν 29.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα