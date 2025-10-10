Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Οκτωβρίου

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Ζήτημα πολιτικής ηθικής για τον Οδυσσέα» και αναφέρεται σε αλυσιδωτές αντιδράσεις μετά τις αποκαλύψεις [Ανδρέα] Χασαπόπουλου για το 'Αλμα και ειδικά την αποκάλυψη ότι η «Ομάδα στήριξης Γενικού Ελεγκτή» λειτουργούσε καθ' υπόδειξη του ιδίου του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Αλλού αναφέρει ότι άνοιξε ο δρόμος για την ειρήνη στη Γάζα. Η «Α» προβάλλει και την αναφορά της εκπροσώπου Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ για την εισβολή την οποία χαρακτηρίζει ανιστόρητη.

«Ιστορική πρώτη συμφωνία για εκεχειρία» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη» που γράφει ότι Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν στα εύκολα αλλά ότι παραμένουν ανοικτά κρίσιμα ζητήματα, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, η ασφάλεια της Γάζας και το πολιτικό μέλλον των Παλαιστινίων. Αλλού αναφέρει ότι ο τέως διευθυντής του ΣΥΛ ελέγχεται για διαγωνισμούς και αναθέσεις. Ο «Π» προβάλλει και τα ζητήματα με ασθενείς με άνοια με αφορμή και την υπόθεση της 79χρονης στη Λάρνακα.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Κλιμάκιο ΓΕΕΦ πάει με λίστα στις ΗΠΑ» γράφει στο κύριό του θέμα ότι κλιμάκιο του ΓΕΕΦ θα έχει συναντήσεις με λίστα συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων που ενδιαφέρουν την Εθνική Φρουρά, όπως ελικόπτερα, πλωτά μέσα ακτοφυλακής, οχήματα και τυφέκια. Αναφέρεται αλλού στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα και γράφει για πρώτο βήμα ειρήνευσης. Ο "Φ" προβάλλει σε άλλο ρεπορτάζ το ν/σ για τη βία και αναφέρει ότι προνοεί αυτόματη απώλεια κυνηγετικών όπλων όσων καταδικαστούν για βία κατά γυναικών, μεταξύ άλλων.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Ξεπουλούν αβέρτα τη γη μας σε ξένους» και γράφει ότι αλλοδαποί αγοράζουν ακίνητα πολύ κοντά σε νευραλγικές κρατικές υπηρεσίες. Αναφέρεται στη συζήτηση χθες στην Επιτροπή Ελέγχου για το θέμα και τις τοποθετήσεις των Βουλευτών του ΑΚΕΛ. Αναφέται αλλού επίσης στην επίτευξη συμφωνίας στη Γάζα για κατάπαυση του πυρός. Γράφει επίσης η «Χ» για την τοποθέτηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για ένταξη στο ΝΑΤΟ και προβάλλει την θέση του ΑΚΕΛ ότι ο Πρόεδρος «πειραματίζεται με την τύχη της Κύπρου».

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail'' με τίτλο «Ισραήλ-Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα» αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τα σημεία που προνοεί για πλήρη κατάπαυση του πυρός τα οποία όμως δεν συζητήθηκαν ακόμη. Αναφέρει αλλού ότι οι Βουλευτές προειδοποιούν για την αύξηση αγοράς ακινήτων από ξένους. Προβάλλει και τις τοποθετήσεις Βουλευτών για την μεγάλη καθυστέρηση στην ανέγερση του νέου αρχαιολογικού Μουσείου.

Η εβδομαδιαία «Γνώμη» τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Κυβερνούν δια ροπάλου!» και γράφει για όργιο κρατικής βίας για τα μάτια Νετανιάχου και για «τρομοκρατικές επιθέσεις της Αστυνομίας με συνταγή Μοσάντ». Αλλού διερωτάται αν θα κρατήσει η συμφωνία στη Γάζα. Αλλού κάνει λόγο για εργασιακό μεσαίωνα και γράφει ότι η Κύπρος είναι στη δεύτερη θέση της ΕΕ για εργασία πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα με μισθούς περίπου 40% πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το εβδομαδιαίο «Ποντίκι» κάτω από τον τίτλο «Το πολιτικό σκηνικό δεν είναι καν ρευστό, είναι περίεργο» αναφέρει στο κύριό του θέμα ότι επτά μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές επικρατεί σύγχυση στους κομματικούς σχηματισμούς. Αλλού γράφει για την κατάσταση στη Γάζα με ισοπέδωση της Χαμάς. Προβάλλει επίσης την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τα βουλευτικά έδρανα στην Ελλάδα και γράφει ότι ξεκινά η παρέλαση στελεχών για το νέο κόμμα.

