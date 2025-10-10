Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΙσραηλινά ΜΜΕ: Πότε θα γίνει η απελευθέρωση των ομήρων
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Πότε θα γίνει η απελευθέρωση των ομήρων

 10.10.2025 - 19:20
Ισραηλινά ΜΜΕ: Πότε θα γίνει η απελευθέρωση των ομήρων

Το Ισραήλ υπολογίζει ότι η απελευθέρωση των ομήρων θα γίνει τη Δευτέρα, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ επικαλούμενα επίσημες πηγές. Η αντίστροφη μέτρηση στην προθεσμία 72 ωρών την οποία έδωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους ομήρους ξεκίνησε σήμερα στις 12:00 με την ολοκλήρωση της πρώτης απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από την Γάζα όπως είχε συμφωνηθεί.

Η συμφωνία προνοεί την παράδοση όλων των ομήρων, ζώντων και νεκρών, ταυτόχρονα.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για την υποδοχή των ομήρων από τη Γάζα. Ο εκπρόσωπος του IDF δήλωσε ότι, στο πλαίσιο των προετοιμασιών, το αρχικό συγκρότημα υποδοχής των ομήρων έχει επεκταθεί, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προσωπικής υποστήριξης, ιδιωτικών δωματίων και ιατρικής περίθαλψης. Στο συγκρότημα, οι επαναπατριζόμενοι αναμένεται να συναντήσουν τα μέλη των οικογενειών τους για πρώτη φορά σε μια συγκινητική επανένωση, και για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος για τις οικογένειες.

Εξάλλου, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, απέρριψε απόψε την αίτηση ενάντια στην απελευθέρωση ατόμων καταδικασμένων για τρομοκρατία, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Στην απόφαση το Δικαστήριο εξηγεί ότι «η αίτηση αφορά ένα ζήτημα ξεκάθαρα πολιτικού χαρακτήρα αλλά και ασφαλείας». «Η απόφαση», είπε το Δικαστήριο «βαρύνει την Κυβέρνηση και η Δικαιοσύνη πρέπει να απέχει από κάθε παρέμβαση. Ως εκ τούτου, η αίτηση απορρίπτεται».

Σε μια άλλη εξέλιξη, μία Ισπανίδα η οποία επέβαινε στο στολίσκο που ανέκοψε το Ισραήλ όταν επιχείρησε να πλεύσει προς τη Γάζα πάρα τον καθορισμό της περιοχής ως εμπόλεμης ζώνης, θα απελαθεί αύριο άμεσα μετά την παραδοχή της ότι επιτέθηκε σε φρουρό των φυλακών όπου κρατείτο.

Η Ράις Ρίγκο Θερβία είχε κατηγορηθεί αρχικά ότι δάγκωσε την φρουρό ενώ αργότερα η κατηγορία διορθώθηκε και η ίδια παραδέχθηκε ενώπιον του Δικαστή ότι έχωσε τα νύχια της στη φρουρό. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε δέκα μέρες φυλάκιση οι οποίες μετρούν από συμβάν και συνεπώς ολοκληρώνονται αύριο και σε 10.000 σέκελ (2.500 ευρώ) πρόστιμο. Αναμένεται να απελαθεί αύριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Δεν μας τα λέει καλά – Πέφτει η θερμοκρασία για να ανέβει πάλι – Πότε κάνουν comeback οι βροχές
Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο
Αυτό είναι το πιο ακριβό φόρεμα στον κόσμο - Ζυγίζει 10 κιλά και η τιμή του είναι απίστευτη - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Τι κι αν τα Χριστούγεννα δεν ήρθαν ακόμη; Στη Λεμεσό ετοιμάζονται για το καρναβάλι – Πότε ανοίγουν οι συμμετοχές
iPhone Fold: Νέες φήμες για τα υλικά κατασκευής του - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει
Προσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υποφέρεις από αϋπνία; Μήπως το κλειδί για καλύτερο ύπνο κρύβεται στο έντερό μας; Η επιστήμη απαντά

 10.10.2025 - 19:12
Επόμενο άρθρο

Ο ποδοσφαιριστής που ταξίδεψε στο μέλλον με μηχανή του χρόνου αποκαλύπτει: «Πίστευα ότι πέθανα»

 10.10.2025 - 19:40
ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

Τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, θα πλαισιώνει εκτός απροόπτου ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός στις χωριστές συναντήσεις που θα έχει την επόμενη εβδομάδα με εργοδοτικές οργανώσεις και συντεχνίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

  •  10.10.2025 - 16:44
ΔΗΣΥ για Οδυσσέα: «Ξενίζει που...» - Τα τρία ερωτήματα που θέτει

ΔΗΣΥ για Οδυσσέα: «Ξενίζει που...» - Τα τρία ερωτήματα που θέτει

  •  10.10.2025 - 18:05
Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο

Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο

  •  10.10.2025 - 17:06
Καταγγελία Έλληνα ευρωβουλευτή: Απαράδεκτη ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Καταγγελία Έλληνα ευρωβουλευτή: Απαράδεκτη ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

  •  10.10.2025 - 18:52
Είναι γεγονός: Σχηματίστηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο

Είναι γεγονός: Σχηματίστηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο

  •  10.10.2025 - 19:45
Καιρός: Δεν μας τα λέει καλά – Πέφτει η θερμοκρασία για να ανέβει πάλι – Πότε κάνουν comeback οι βροχές

Καιρός: Δεν μας τα λέει καλά – Πέφτει η θερμοκρασία για να ανέβει πάλι – Πότε κάνουν comeback οι βροχές

  •  10.10.2025 - 18:00
Προσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2025 - 17:20
Υποφέρεις από αϋπνία; Μήπως το κλειδί για καλύτερο ύπνο κρύβεται στο έντερό μας; Η επιστήμη απαντά

Υποφέρεις από αϋπνία; Μήπως το κλειδί για καλύτερο ύπνο κρύβεται στο έντερό μας; Η επιστήμη απαντά

  •  10.10.2025 - 19:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα