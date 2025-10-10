Ισραηλινά ΜΜΕ: Πότε θα γίνει η απελευθέρωση των ομήρων

Η συμφωνία προνοεί την παράδοση όλων των ομήρων, ζώντων και νεκρών, ταυτόχρονα.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για την υποδοχή των ομήρων από τη Γάζα. Ο εκπρόσωπος του IDF δήλωσε ότι, στο πλαίσιο των προετοιμασιών, το αρχικό συγκρότημα υποδοχής των ομήρων έχει επεκταθεί, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προσωπικής υποστήριξης, ιδιωτικών δωματίων και ιατρικής περίθαλψης. Στο συγκρότημα, οι επαναπατριζόμενοι αναμένεται να συναντήσουν τα μέλη των οικογενειών τους για πρώτη φορά σε μια συγκινητική επανένωση, και για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος για τις οικογένειες.

Εξάλλου, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, απέρριψε απόψε την αίτηση ενάντια στην απελευθέρωση ατόμων καταδικασμένων για τρομοκρατία, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Στην απόφαση το Δικαστήριο εξηγεί ότι «η αίτηση αφορά ένα ζήτημα ξεκάθαρα πολιτικού χαρακτήρα αλλά και ασφαλείας». «Η απόφαση», είπε το Δικαστήριο «βαρύνει την Κυβέρνηση και η Δικαιοσύνη πρέπει να απέχει από κάθε παρέμβαση. Ως εκ τούτου, η αίτηση απορρίπτεται».

Σε μια άλλη εξέλιξη, μία Ισπανίδα η οποία επέβαινε στο στολίσκο που ανέκοψε το Ισραήλ όταν επιχείρησε να πλεύσει προς τη Γάζα πάρα τον καθορισμό της περιοχής ως εμπόλεμης ζώνης, θα απελαθεί αύριο άμεσα μετά την παραδοχή της ότι επιτέθηκε σε φρουρό των φυλακών όπου κρατείτο.

Η Ράις Ρίγκο Θερβία είχε κατηγορηθεί αρχικά ότι δάγκωσε την φρουρό ενώ αργότερα η κατηγορία διορθώθηκε και η ίδια παραδέχθηκε ενώπιον του Δικαστή ότι έχωσε τα νύχια της στη φρουρό. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε δέκα μέρες φυλάκιση οι οποίες μετρούν από συμβάν και συνεπώς ολοκληρώνονται αύριο και σε 10.000 σέκελ (2.500 ευρώ) πρόστιμο. Αναμένεται να απελαθεί αύριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ