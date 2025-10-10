Υποφέρεις από αϋπνία; Μήπως το κλειδί για καλύτερο ύπνο κρύβεται στο έντερό μας; Η επιστήμη απαντά

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον (WSU) διερευνούν μια συναρπαστική νέα προοπτική: Ότι ο ύπνος μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός σύνθετου «διαλόγου» μεταξύ των συστημάτων ρύθμισης του ύπνου και του μικροβιώματος, δηλαδή της ποικιλόμορφης κοινότητας μικροβίων που ζουν μέσα μας.

Η πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύεται στο Frontiers in Neuroscience αναδεικνύει ως πιθανό παράγοντα ρύθμισης του ύπνου την πεπτιδογλυκάνη (PG), μια ουσία που βρίσκεται στα κυτταρικά τοιχώματα των βακτηρίων. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι υπάρχει φυσιολογικά στον εγκέφαλο των ποντικών και συνδέεται στενά με τους κύκλους ύπνου – αφύπνισης. «Αυτό προσθέτει μια νέα διάσταση σε όσα γνωρίζαμε ήδη για τον ύπνο», δήλωσε η Erika English, υποψήφια διδάκτορας στο WSU.

Η έρευνα υποστηρίζει μια αναδυόμενη υπόθεση: Ο ύπνος δεν είναι αποκλειστικά μια διαδικασία που καθοδηγείται από τον εγκέφαλο, αλλά προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ του οργανισμού και των μικροβίων που κατοικούν σε αυτόν. Αυτή η θεωρία προστίθεται σ’ ένα αυξανόμενο σώμα στοιχείων, που υποδηλώνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου επηρεάζει τη γνωστική λειτουργία, την όρεξη, τη σεξουαλική ορμή και άλλες συμπεριφορές.

Βακτήρια, πεπτιδογλυκάνη και ύπνος

Η πεπτιδογλυκάνη είναι από καιρό γνωστή για την προώθηση του ύπνου όταν χορηγείται σε ζώα, αλλά η φυσική της παρουσία στον εγκέφαλο παρατηρήθηκε πρόσφατα. Η εργασία της δρ. English αποκάλυψε ότι και τα μόρια των υποδοχέων της υπάρχουν σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, με τα επίπεδα να κυμαίνονται ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τις περιόδους στέρησης ύπνου.

Η νέα μελέτη αναδεικνύει ότι ο ύπνος είναι το αθροιστικό αποτέλεσμα διεργασιών σε μικρά κυτταρικά δίκτυα σε όλο το σώμα. Καθώς αυτές οι κυτταρικές διεργασίες συσσωρεύονται, το σώμα μεταβαίνει από την εγρήγορση στον ύπνο. «Κάθε διεργασία δεν είναι ανεξάρτητη. Πρέπει να λειτουργούν μαζί», εξηγεί η δρ. English. «Ο ύπνος συμβαίνει με πολλές ταχύτητες σε διαφορετικά επίπεδα κυτταρικής και ιστικής οργάνωσης, απαιτώντας εκτεταμένο συντονισμό».

Ανακαλύπτοντας τον κόσμο -και τον ρόλο- των εντερικών βακτηρίων

Η μελέτη προσθέτει στα αυξανόμενα στοιχεία ότι οι εντερικοί μικροοργανισμοί διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη συμπεριφορά και τη γνωστική λειτουργία. «Έχουμε μια ολόκληρη κοινότητα μικροοργανισμών που ζουν μέσα μας», δήλωσε ο James Krueger, καθηγητής και ερευνητής ύπνου στο WSU. «Η εξέλιξη του ύπνου μπορεί να ξεκίνησε πριν από αιώνες με τους κύκλους δραστηριότητας των βακτηρίων και τα μόρια που καθοδηγούν αυτές τις διαδικασίες σχετίζονται με αυτά που επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία», συμπλήρωσε.

Η έρευνα της δρ. English συνδέεται επίσης με γνωστές σχέσεις μεταξύ ύπνου και βακτηρίων, όπως ο τρόπος με τον οποίο τα μοτίβα ύπνου επηρεάζουν τη λειτουργία του εντερικού μικροβιώματος και ο τρόπος με τον οποίο οι βακτηριακές λοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν υπνηλία.

«Τώρα που ο κόσμος αναγνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα μικρόβια -όχι μόνο για τις ασθένειες, αλλά και για τη γενική υγεία- είναι μια συναρπαστική στιγμή να εξερευνήσουμε πώς επικοινωνούμε με τα μικρόβια μας και πώς αυτά επικοινωνούν μαζί μας», δήλωσε η δρ. English. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, η αλληλεπίδραση μεταξύ εγκεφάλου, σώματος και μικροβιώματος μπορεί να αναδιαμορφώσει ριζικά την κατανόησή μας για τον ύπνο, την υγεία και τον μικροσκοπικό κόσμο που κατοικεί μέσα μας.

Πηγή: ygeiamou.gr