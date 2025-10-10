Υπόθεση φερόμενου βιασμού στις Κεντρικές: Έντονη ανησυχία για την πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης από τη δικηγόρο του θύματος

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η δικηγόρος του παραπονούμενου αναφέρει ότι μέχρι στιγμής ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα που υποβλήθηκαν στις 8 και 9 Οκτωβρίου, τα οποία στηρίζονται σε νέα στοιχεία και ζητούν τη συνέχιση της έρευνας από ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή.

Η κ. Καριόλου επισημαίνει ότι παραμένουν αναπάντητα και τα αιτήματα που απευθύνθηκαν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Οι επιστολές της Νομικής Υπηρεσίας, στις οποίες αναφέρεται η δημόσια ανακοίνωσή της, μας κοινοποιήθηκαν για πρώτη φορά μόλις χθες και σε κάθε περίπτωση, προηγούνται χρονικά της υποβολής των νέων αιτημάτων, τα οποία στηρίζονται σε νέα στοιχεία που αφορούν την ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Αρχηγείου και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διορισμού ανεξάρτητων ανακριτών, αναφέρει η κ. Καριόλου.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι ο πελάτης της δέχεται πιέσεις από λειτουργούς της Διοίκησης των Φυλακών, ενώ η ανακριτική ομάδα που χειρίζεται την υπόθεση αμφισβητεί το δικαίωμα του παραπονούμενου σε νομική εκπροσώπηση.

«Ο επικεφαλής των ανακρίσεων εξέθεσε το θύμα σε δευτερογενή θυματοποίηση, αμφισβήτησε ευθέως τον πελάτη μου καθώς τόσο ο ίδιος όσο και άλλο μέλος της Ανακριτικής Ομάδας αρνήθηκαν το δικαίωμα του πελάτη μου σε νομική εκπροσώπηση. Θεωρεί η Νομική Υπηρεσία ορθό να συνεχίσει αυτή η ανακριτική ομάδα τη διερεύνηση, η οποία πλέον επεκτείνεται και στους χειρισμούς συναδέλφων των καθώς και σε ζητήματα συγκάλυψης από λειτουργούς της Διοίκησης των Κεντρικών Φυλακών; Υπενθυμίζω ότι ο αναπληρωτής διευθυντής των Φυλακών παραμένει στέλεχος της Αστυνομικής Δύναμης», σημειώνει.

«Διερωτώμαι, με ποια ιδιότητα ενήργησε ο Γενικός Εισαγγελέας. Ως νομικός σύμβουλος των κρατικών λειτουργών, που ενδέχεται να φέρουν ποινικές ή άλλες ευθύνες ή ως Δημόσιος Κατήγορος, ο οποίος οφείλει να ενεργεί υπέρ της νομιμότητας και της προστασίας του θύματος;» αναφέρει.

Εκφράζει, τέλος, την ανησυχία της για το γεγονός ότι η Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιτρέπουν σε πρόσωπα υπό διερεύνηση να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμο μαρτυρικό υλικό και να ασκούν πιέσεις στον παραπονούμενο να αποσύρει την καταγγελία.