Τι να κάνετε αν σας κλέψουν το κινητό - Οδηγίες επιβίωσης

 10.10.2025 - 21:50
Το βασικότερο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος, πριν συμβεί το κακό, είναι να γνωρίζει τον κωδικό ΙΜΕΙ (αριθμός Διεθνούς Ταυτότητας Κινητού Εξοπλισμού − International Mobile Equipment Identity) της συσκευής του.

Αυτό είναι το μοναδικό αναγνωριστικό του τηλεφώνου σας, που θα το πείτε στον πάροχό σας αμέσως μόλις καταλάβετε τι έχει συμβεί, για να το μπλοκάρει. Έτσι, δεν θα μπορεί ούτε να κάνει κάποιος άλλος κλήσεις ούτε και να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα σας. Ουσιαστικά, με αυτόν τον αριθμό θα κάνετε άχρηστο το τηλέφωνό σας στον κακόβουλο. Όλα τα κινητά τον αναγράφουν στις πληροφορίες των ρυθμίσεων, αλλά μπορείτε επίσης να τον μάθετε πληκτρολογώντας *#06# − αν είναι να κάνετε κάτι χρήσιμο σήμερα, αντιγράψτε τον αριθμό σε ένα κομμάτι χαρτί, κι ας είναι αχρείαστος.

Δηλώστε μετά την απώλεια ή την κλοπή στην αστυνομία και κάντε log out απ’ όλους τους λογαριασμούς σας. Μιλήστε, επίσης, με την τράπεζά σας. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να μην έχετε παραπάνω από μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα συνδεδεμένη στο wallet σας. Επίσης, είναι υποχρεωτικός ο κωδικός για το άνοιγμα τόσο του κινητού όσο και κάποιων ευαίσθητων εφαρμογών του. Ο κωδικός αυτός, ακόμα κι αν είναι ένα μοτίβο που σχηματίζετε στην οθόνη, θα πρέπει να προφυλάσσεται από τα αδιάκριτα μάτια όταν βρίσκεστε ανάμεσα σε κόσμο. Έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου εγκληματικά στοιχεία χρησιμοποιούν κάμερες κλειστού κυκλώματος για να παρακολουθούν τους τρόπους με τους οποίους ανοίγουν τα κινητά τους οι πελάτες καταστημάτων, ώστε, αφού τους στοχοποιήσουν, να τους κλέψουν τις συσκευές και να υφαρπάξουν γρήγορα ό,τι μπορούν.

Το κινητό τηλέφωνο σήμερα μπορεί να είναι το ATM, το κλειδί του σπιτιού και του αυτοκινήτου μας, ο χώρος όπου αποθηκεύουμε πολύτιμες πληροφορίες. Μην περιμένετε να σας το κλέψουν για να πάρετε τα μέτρα σας. Καταστρώστε ένα σχέδιο, ώστε, αν έχετε την ατυχία, να ξέρετε τι θα κάνετε. Πρόσφατα, στη Μεγάλη Βρετανία οι κλοπές κινητών τηλεφώνων ξεπέρασαν τις κλοπές πιστωτικών καρτών και μετρητών, δείγμα του ότι οι κλέφτες έχουν προσαρμοστεί άριστα στους ψηφιακούς καιρούς μας.

