VIDEO: Καθυστερούν τα αντιπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές της Λεμεσού – Ανησυχία για ακραία φαινόμενα
10.10.2025 - 22:13
Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τη φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό ζουν με τον φόβο νέων προβλημάτων από τις βροχές, καθώς τα αντιπλημμυρικά έργα καθυστερούν.
Στο ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου και της Ελένης Μιχαήλ, ο Επαρχιακός Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Λεμεσού, Δημήτρης Ανδρονίκου, διαβεβαιώνει πως τα έργα θα ολοκληρωθούν έγκαιρα.
Την ίδια ώρα, οι κοινότητες παλεύουν με γραφειοκρατικά εμπόδια για την αναδάσωση και αποκατάσταση της καμένης γης. Ο κοινοτάρχης Αγίου Αμβροσίου, Στέλιος Γρηγορίου, ζητά ενιαία προκήρυξη προσφορών, καθώς η τρέχουσα διαδικασία ανά χωριό καθυστερεί σημαντικά.
Το αίτημα εξετάζεται από την επαρχιακή διοίκηση, ενώ στο χωριό Σούνι έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης σε καμένα σπίτια. Οι κάτοικοι συνεχίζουν μόνοι τον αγώνα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή.
