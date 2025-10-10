Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΧιούμορ ή καλό σεξ: Ποιο κρατά περισσότερο ζωντανή τη σχέση; Η επιστήμη απαντά - Εσείς τι πιστεύετε;
LIKE ONLINE

Χιούμορ ή καλό σεξ: Ποιο κρατά περισσότερο ζωντανή τη σχέση; Η επιστήμη απαντά - Εσείς τι πιστεύετε;

 10.10.2025 - 22:46
Χιούμορ ή καλό σεξ: Ποιο κρατά περισσότερο ζωντανή τη σχέση; Η επιστήμη απαντά - Εσείς τι πιστεύετε;

Τόσο το καλό χιούμορ όσο και το καλό σεξ θεωρούνται πολύτιμες ιδιότητες στις ρομαντικές σχέσεις. Αλλά αν έπρεπε να διαλέξετε μεταξύ των δύο, ποιο θα επιλέγατε;

Κι όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προτιμούν τις καλές σαρκικές απολαύσεις, αλλά… το χιούμορ. Ο Δρ. Aaron Ben-Zeév Ph.D., καθηγητής φιλοσοφίας αναλύει τους λόγους με άρθρο του στο Psychology Today.

Χιούμορ και σχέσεις – Τι λέει η επιστήμη

Το χιούμορ σε γενικότερο πλαίσιο σχετίζεται με την ευημερία. Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που κατατάσσεται υψηλά στις λίστες των επιθυμητών χαρακτηριστικών ενός συντρόφου, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. «Δημιουργεί μια χαλαρή ατμόσφαιρα στην οποία τα ζευγάρια δεν παίρνουν τον εαυτό τους πολύ στα σοβαρά» αναφέρει χαρακτηριστικά o καθηγητής.

Παρόλα αυτά, η ανεμελιά μπορεί μερικές φορές να έχει ως κόστος την αποφυγή σοβαρών ζητημάτων ή την απώλεια βαθύτερων συναισθηματικών συνδέσεων. Ενώ το χιούμορ έχει ισχυρό αντίκτυπο στις σχέσεις, η επιρροή του μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου καθώς εμφανίζονται άλλα χαρακτηριστικά – αν και παραμένει σημαντικό.

Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ και τα δύο φύλα εκτιμούν το χιούμορ, οι γυναίκες τείνουν να δίνουν προτεραιότητα σε αυτή την ικανότητα του συντρόφου τους. Από την άλλη, οι άνδρες συχνά εκτιμούν περισσότερο την ευαισθησία μιας γυναίκας στο χιούμορ τους παρά τη δική της ικανότητα να είναι αστεία. Αυτό συνάδει με τα στερεότυπα των φύλων και υποδηλώνει ότι οι άνδρες συνήθως έλκονται λιγότερο από τις αστείες γυναίκες. Η εξελικτική ψυχολογία υποδηλώνει ότι η παραγωγή χιούμορ μπορεί να σηματοδοτεί γενετική καταλληλότητα – πιο σχετική για τις γυναίκες – ενώ η δεκτικότητα στο χιούμορ μπορεί να σηματοδοτεί σεξουαλικό ενδιαφέρον, το οποίο είναι πιο σχετικό για τους άνδρες.

5 λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι προτιμούν το καλό χιούμορ από το καλό σεξ

Αντοχή

Η σεξουαλική ένταση συχνά εξασθενεί με την ηλικία, αλλά το χιούμορ τείνει να διαρκεί. Μάλιστα, το χιούμορ ενός συντρόφου συμβάλλει στην ευημερία για δεκαετίες. Έρευνες δείχνουν ότι το χιούμορ λειτουργεί καλύτερα σε μακροπρόθεσμες σχέσεις -ειδικά όταν το χρησιμοποιούν οι άνδρες- και είναι λιγότερο αποτελεσματικό όταν το χρησιμοποιούν οι γυναίκες σε βραχυπρόθεσμες σχέσεις. Παρόλα αυτά, το γέλιο και τα αστεία αποτελούν αποτελεσματικές στρατηγικές φλερτ για όλους.

Περισσότερη παρουσία

Το χιούμορ μπορεί να μοιραστεί με οποιονδήποτε, από φίλους και οικογένεια μέχρι συναδέλφους, ακόμη και άγνωστους. Η σεξουαλική οικειότητα, από τη φύση της, έχει πολύ πιο περιορισμένο εύρος.

Διεύρυνση οριζόντων

Το χιούμορ συνδέεται με την νοημοσύνη, τη δημιουργικότητα και άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Είναι ελκυστικό εν μέρει επειδή είναι δύσκολο να προσποιηθεί κάποιος ότι είναι αστείος. Οι σεξουαλικές δεξιότητες, αν και απολαυστικές, σπάνια υποδηλώνουν ευρύτερες προσωπικές ιδιότητες και μερικές φορές μπορούν να περιορίσουν τη σχέση σε μια μηχανική εστίαση στο σεξ. Το χιούμορ, αντίθετα, εμπλουτίζει πολλούς τομείς της ζωής. Επιπλέον, η υπερβολική έμφαση στη σεξουαλική συχνότητα δεν βελτιώνει απαραίτητα την ικανοποίηση. Οι γυναίκες που έχουν τακτικά οργασμό αναφέρουν υψηλότερη ικανοποίηση -μέχρι ένα σημείο- μετά το οποίο τα οφέλη σταθεροποιούνται.

Ευχάριστη ατμόσφαιρα

Τόσο το χιούμορ όσο και το σεξ δημιουργούν ένα θετικό κλίμα. Η σεξουαλική ευφορία —αυτά τα παρατεταμένα ευχάριστα συναισθήματα μετά την οικειότητα— ενισχύει τον δεσμό. Το χιούμορ, ωστόσο, προσθέτει το αίσθημα της θαλπωρής στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις, δημιουργώντας συναισθηματική οικειότητα πέρα από το σεξουαλικό πεδίο.

Μεγαλύτερη επίδραση

Το χιούμορ ενισχύει τη σεξουαλική ικανοποίηση, αλλά οι σεξουαλικές δεξιότητες δεν ενισχύουν το χιούμορ. Οι γυναίκες με αστείους συντρόφους αναφέρουν ισχυρότερους και πιο απολαυστικούς οργασμούς. Απλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι οι σεξουαλικές τεχνικές βελτιώνουν το χιούμορ κάποιου.

Συμπέρασμα

Τόσο το χιούμορ όσο και το σεξ εμπλουτίζουν τη ρομαντική ζωή, αλλά το χιούμορ προσφέρει ευρύτερα, βαθύτερα και πιο μακροχρόνια οφέλη. Διατηρεί τη σύνδεση, την ανθεκτικότητα και τη χαρά — ιδιότητες που διαρκούν περισσότερο από τη σπίθα του αρχικού πάθους.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Δεν μας τα λέει καλά – Πέφτει η θερμοκρασία για να ανέβει πάλι – Πότε κάνουν comeback οι βροχές
Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο
Αυτό είναι το πιο ακριβό φόρεμα στον κόσμο - Ζυγίζει 10 κιλά και η τιμή του είναι απίστευτη - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Τι κι αν τα Χριστούγεννα δεν ήρθαν ακόμη; Στη Λεμεσό ετοιμάζονται για το καρναβάλι – Πότε ανοίγουν οι συμμετοχές
iPhone Fold: Νέες φήμες για τα υλικά κατασκευής του - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει
Προσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παραλίγο τραγωδία στον αέρα – Αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε με... καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης

 10.10.2025 - 22:30
Επόμενο άρθρο

Πολιτικό θρίλερ στη Γαλλία: Ο Μακρόν καθυστερεί τον διορισμό νέου πρωθυπουργού

 10.10.2025 - 22:48
Γαλλία: Τον Λεκορνί διόρισε ξανά πρωθυπουργό ο Μακρόν

Γαλλία: Τον Λεκορνί διόρισε ξανά πρωθυπουργό ο Μακρόν

Έπειτα από μια πολιτικά ταραχώδη εβδομάδα, το όνομα του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής -και δεν ήταν άλλο, από αυτό του προσφάτως παραιτηθέντα Σεμπαστιάν Λεκορνί!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γαλλία: Τον Λεκορνί διόρισε ξανά πρωθυπουργό ο Μακρόν

Γαλλία: Τον Λεκορνί διόρισε ξανά πρωθυπουργό ο Μακρόν

  •  10.10.2025 - 23:07
Ανήσυχος ο Φαίδωνας: Οργανωμένο έγκλημα έρχεται από το εξωτερικό και συνεργάζεται με τοπική μαφία - Στο φόντο ναρκωτικά και τζόγος

Ανήσυχος ο Φαίδωνας: Οργανωμένο έγκλημα έρχεται από το εξωτερικό και συνεργάζεται με τοπική μαφία - Στο φόντο ναρκωτικά και τζόγος

  •  10.10.2025 - 20:18
Κλίμα…Βουλευτικών: Ειρήνη Χαραλαμπίδου για ΔΗΣΥ: «Έχει μεγαλύτερη έγνοια τι θα αποφασίσω για τις εκλογές του 2026 από το ίδιο το ΑΚΕΛ»

Κλίμα…Βουλευτικών: Ειρήνη Χαραλαμπίδου για ΔΗΣΥ: «Έχει μεγαλύτερη έγνοια τι θα αποφασίσω για τις εκλογές του 2026 από το ίδιο το ΑΚΕΛ»

  •  10.10.2025 - 21:27
Υπόθεση φερόμενου βιασμού στις Κεντρικές: Έντονη ανησυχία για την πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης από τη δικηγόρο του θύματος

Υπόθεση φερόμενου βιασμού στις Κεντρικές: Έντονη ανησυχία για την πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης από τη δικηγόρο του θύματος

  •  10.10.2025 - 21:16
Είναι γεγονός: Σχηματίστηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο

Είναι γεγονός: Σχηματίστηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο

  •  10.10.2025 - 19:45
Τι να κάνετε αν σας κλέψουν το κινητό - Οδηγίες επιβίωσης

Τι να κάνετε αν σας κλέψουν το κινητό - Οδηγίες επιβίωσης

  •  10.10.2025 - 21:50
Παραλίγο τραγωδία στον αέρα – Αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε με... καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης

Παραλίγο τραγωδία στον αέρα – Αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε με... καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης

  •  10.10.2025 - 22:30
Τι εννοείς ο κιμάς δεν μπαίνει στην κατάψυξη; Τεχνολόγος τροφίμων προειδοποιεί - Το κάνεις κι εσύ;

Τι εννοείς ο κιμάς δεν μπαίνει στην κατάψυξη; Τεχνολόγος τροφίμων προειδοποιεί - Το κάνεις κι εσύ;

  •  10.10.2025 - 20:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα