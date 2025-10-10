Πολιτικό θρίλερ στη Γαλλία: Ο Μακρόν καθυστερεί τον διορισμό νέου πρωθυπουργού

Αν και ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ανακοινώσει πως θα χρειαστεί 48 ώρες για να αποφασίσει, φαίνεται ότι πήρε επιπλέον χρόνο. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, λίγο μετά τις 22:30 απόψε, το όνομα του νέου πρωθυπουργού δεν είχε ακόμη γνωστοποιηθεί.

Οι εικασίες, επομένως, οργιάζουν: θα μπορούσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί να επαναδιοριστεί στην ίδια θέση, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του; Ή θα επιλέξει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας ένα νέο πρόσωπο για τον όγδοο πρωθυπουργό της θητείας του;

Νωρίτερα, ο αρχηγός του κράτους είχε καλέσει τους ηγέτες των κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων σε συνάντηση στο Ελιζέ, χωρίς ωστόσο να προσκληθούν το κόμμα LFI και το RN, καθώς, σύμφωνα με πηγές από το προεδρικό περιβάλλον, «επιδιώκουν τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης».

«Ψέματα» απάντησε η επικεφαλής των βουλευτών της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ματίλντ Πανό, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι η καθαίρεση του προέδρου και όχι η διάλυση. «Πρέπει να γίνουν προεδρικές εκλογές» συμπλήρωσε ο ιδρυτής της LFI, Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν επέκρινε τον Μακρόν, δηλώνοντας από το Λε Μαν ότι «δεν μπορεί να κάνει σαν να μην υπάρχει το RN», κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε σταθμό πυροσβεστών.

Όσοι συμμετείχαν στη συνάντηση δεν έκρυψαν τη δυσφορία τους. Οι Οικολόγοι Μαρέν Τοντελιέ και Σιριέλ Σατελέν δήλωσαν «σοκαρισμένες» και εξοργισμένες, καθώς αντιλήφθηκαν ότι η Αριστερά δεν έχει θέση στη νέα κυβέρνηση. Από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, οι Ολιβιέ Φορ και Μπορίς Βαγιό εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την έλλειψη σαφών απαντήσεων στα θεμελιώδη ζητήματα, προειδοποιώντας πως δεν θα προσφέρουν «καμία εγγύηση μη λογοκρισίας».

«Η αλλαγή που περιμέναμε δεν ήρθε και δεν μπορούμε να τη δεχτούμε» τόνισε με τη σειρά του και ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ.

Σύμφωνα με τον Figaro, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ απείλησε να αποχωρήσει από την επερχόμενη κυβέρνηση, ακόμη κι αν αυτή παραμείνει υπό μακρονιστή πρωθυπουργό. Ο ίδιος ο Φιλίπ φέρεται να «δυσαρεστήθηκε» με την πρόταση του προέδρου να καθυστερήσει η εφαρμογή της αύξησης του ορίου ηλικίας στη μεταρρύθμιση των συντάξεων -τη μοναδική υποχώρηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ο Μακρόν στη συνάντηση.

Η Αριστερά, πάντως, θεωρεί το μέτρο ανεπαρκές και εξακολουθεί να ζητά τουλάχιστον την αναστολή της μεταρρύθμισης.

Σε κάθε περίπτωση, αρκετά ονόματα ακούγονταν επί μέρες για τη θέση του νέου πρωθυπουργού. Πρώτος μεταξύ αυτών, ο Ζαν-Λουί Μπορλό, ιδρυτής της Ένωσης Δημοκρατών και Ανεξάρτητων (UDI) και πρώην υπουργός Οικολογίας επί προεδρίας Νικολά Σαρκοζί. Ο ίδιος πάντως απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο την Πέμπτη, δηλώνοντας: «Δεν έχω δεχτεί κανένα τηλεφώνημα και σύντομα φεύγω για το Μαρόκο».

Σε περίπτωση που ο Μακρόν επέλεγε μια πιο αριστερή κυβέρνηση, το όνομα του Μπερνάρ Καζνέβ, πρώην πρωθυπουργού επί Φρανσουά Ολάντ, θα μπορούσε να αποτελέσει «γέφυρα» ανάμεσα στους Σοσιαλιστές και τους Μακρονιστές. Παρόμοια θεωρείται και η περίπτωση του Ρολάν Λεσκίρ, πρώην υπουργού Οικονομίας, που επίσης προέρχεται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ο πρώην επικεφαλής της CFDT, Λοράν Μπερζέ, ακούστηκε για λίγο ως πιθανός υποψήφιος, αλλά ο ίδιος το διέψευσε.



Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται επίμονα είναι και αυτό του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σ.σ. και παλιού γνώριμου της Ελλάδας) Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος δήλωσε ότι «ποτέ δεν του έχει τεθεί το ζήτημα», χωρίς όμως να αποκλείει την είσοδό του στο πρωθυπουργικό μέγαρο, αν τον καλέσει ο Μακρόν.

Τέλος, δεν αποκλείεται ακόμα και η επιστροφή του ίδιου του Σεμπαστιάν Λεκορνί -κάτι ενδεικτικό του αδιεξόδου, στο οποίο έχει περιέλθει ο Γάλλος πρόεδρος και γενικότερα η πολιτική σκηνή της χώρας...

Ακόμα πάντως κι αν ο νέος πρωθυπουργός οριστεί σύντομα, το σίριαλ δεν τελειώνει εδώ, καθώς θα έχει την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης. Ο χρόνος πιέζει: ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, προκειμένου να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους...

