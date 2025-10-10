Γαλλία: Τον Λεκορνί διόρισε ξανά πρωθυπουργό ο Μακρόν

Νωρίτερα, ο ευρισκόμενος σε πολιτικό αδιέξοδο Εμανουέλ Μακρόν είχε καλέσει τους ηγέτες των κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων σε συνάντηση στο Ελιζέ, χωρίς ωστόσο να προσκληθούν το κόμμα LFI και το RN, καθώς, σύμφωνα με πηγές από το προεδρικό περιβάλλον, «επιδιώκουν τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης».

«Ψέματα» απάντησε η επικεφαλής των βουλευτών της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ματίλντ Πανό, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι η καθαίρεση του προέδρου και όχι η διάλυση. «Πρέπει να γίνουν προεδρικές εκλογές» συμπλήρωσε ο ιδρυτής της LFI, Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν επέκρινε τον Μακρόν, δηλώνοντας από το Λε Μαν ότι «δεν μπορεί να κάνει σαν να μην υπάρχει το RN», κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε σταθμό πυροσβεστών.

Όσοι συμμετείχαν στη συνάντηση δεν έκρυψαν τη δυσφορία τους. Οι Οικολόγοι Μαρέν Τοντελιέ και Σιριέλ Σατελέν δήλωσαν «σοκαρισμένες» και εξοργισμένες, καθώς αντιλήφθηκαν ότι η Αριστερά δεν έχει θέση στη νέα κυβέρνηση. Από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, οι Ολιβιέ Φορ και Μπορίς Βαγιό εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την έλλειψη σαφών απαντήσεων στα θεμελιώδη ζητήματα, προειδοποιώντας πως δεν θα προσφέρουν «καμία εγγύηση μη λογοκρισίας».

«Η αλλαγή που περιμέναμε δεν ήρθε και δεν μπορούμε να τη δεχτούμε» τόνισε με τη σειρά του και ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ.

Σύμφωνα με τον Figaro, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ απείλησε να αποχωρήσει από την επερχόμενη κυβέρνηση, ακόμη κι αν αυτή παραμείνει υπό μακρονιστή πρωθυπουργό. Ο ίδιος ο Φιλίπ φέρεται να «δυσαρεστήθηκε» με την πρόταση του προέδρου να καθυστερήσει η εφαρμογή της αύξησης του ορίου ηλικίας στη μεταρρύθμιση των συντάξεων -τη μοναδική υποχώρηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ο Μακρόν στη συνάντηση.

Η Αριστερά, πάντως, θεωρεί το μέτρο ανεπαρκές και εξακολουθεί να ζητά τουλάχιστον την αναστολή της μεταρρύθμισης.

Σε κάθε περίπτωση, το σίριαλ δεν τελειώνει εδώ, καθώς ο νέος πρωθυπουργός θα έχει την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης. Ο χρόνος πιέζει: ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, προκειμένου να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους...