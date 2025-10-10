Ecommbx
LIKE ONLINE

Όταν φεύγεις απ' το σπίτι: Πώς να μάθει ο σκύλος σου να μένει μόνος και ήρεμος

 10.10.2025 - 23:26
Όταν φεύγεις απ’ το σπίτι: Πώς να μάθει ο σκύλος σου να μένει μόνος και ήρεμος

Αν έχεις σκύλο, τότε ξέρεις πολύ καλά αυτό το βλέμμα. Εκείνο το βλέμμα που λέει «πού πας;» μόλις πιάσεις τα κλειδιά ή φορέσεις τα παπούτσια σου.

Πολλοί σκύλοι δυσκολεύονται όταν μένουν μόνοι, και αυτό δεν έχει να κάνει με κακή συμπεριφορά, αλλά με άγχος αποχωρισμού. Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι για να τον βοηθήσεις να νιώθει ασφάλεια και να περνάει καλά ακόμα κι όταν λείπεις.

Ξεκίνα από μικρά βήματα
Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι η σταδιακή εξοικείωση. Μην περιμένεις ο σκύλος σου να συνηθίσει τη μοναξιά από τη μια μέρα στην άλλη. Ξεκίνα αφήνοντάς τον μόνο για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα.

Μπορεί να είναι πέντε λεπτά στην αρχή, μετά δέκα, και σιγά σιγά να αυξάνεις τον χρόνο. Έτσι, μαθαίνει ότι πάντα επιστρέφεις.

Δημιούργησε ένα περιβάλλον ασφάλειας
Ο σκύλος χρειάζεται έναν χώρο που θα νιώθει δικός του. Μια κουβέρτα, το κρεβατάκι του, τα αγαπημένα του παιχνίδια, ίσως και ένα ρούχο σου με τη μυρωδιά σου.

Αυτά λειτουργούν σαν «άγκυρα» που τον καθησυχάζει. Επίσης, μπορείς να αφήνεις έναν απαλό ήχο στο παρασκήνιο, όπως ραδιόφωνο ή τηλεόραση, για να μη νιώθει απόλυτη σιωπή.

Η έξοδος χωρίς δράμα
Προσπάθησε να μην κάνεις τον αποχωρισμό μεγάλη υπόθεση. Αν κάθε φορά τον χαϊδεύεις, του μιλάς γλυκά και τον αποχαιρετάς με συναίσθημα, τότε ο σκύλος συνδέει τη φυγή σου με κάτι ανησυχητικό.

Αντίθετα, κάνε την αναχώρησή σου ήρεμα, φυσικά, χωρίς πολλά λόγια. Το ίδιο και όταν επιστρέφεις... Κράτα μια ήρεμη στάση, για να καταλάβει πως η απουσία σου δεν ήταν κάτι τραγικό.

Παιχνίδι και ενέργεια πριν φύγεις
Ένας σκύλος που έχει εκτονωθεί, είναι πολύ πιο ήρεμος. Βγάλε τον βόλτα πριν φύγεις ή παίξε μαζί του για λίγο. Έτσι, όταν επιστρέψει στο σπίτι, θα είναι πιο χαλαρός και πιθανότατα θα κοιμηθεί ή θα ξεκουραστεί αντί να αγχώνεται.

Τα «έξυπνα» παιχνίδια κάνουν θαύματα
Υπάρχουν ειδικά παιχνίδια που κρατούν τον σκύλο απασχολημένο όταν μένει μόνος, όπως αυτά που κρύβουν λιχουδιές μέσα. Είναι εξαιρετικός τρόπος να περάσει δημιουργικά την ώρα του και να συνδέσει τη μοναξιά με κάτι θετικό.

Αν το άγχος είναι έντονο
Αν βλέπεις πως ο σκύλος σου παραμένει αγχωμένος, γαβγίζει συνεχώς ή κάνει ζημιές, τότε μπορεί να χρειαστείς τη βοήθεια εκπαιδευτή. Ένας ειδικός μπορεί να σε καθοδηγήσει ώστε να αντιμετωπιστεί σωστά το πρόβλημα και να μάθει ο σκύλος να νιώθει ασφάλεια ακόμα κι όταν δεν είσαι εκεί.

Γιατί το αξίζει
Ο σκύλος δε θέλει πολλά, μόνο να ξέρει πως είναι ασφαλής και πως θα ξαναγυρίσεις. Όταν του δώσεις αυτό το συναίσθημα, θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Και όταν επιστρέφεις στο σπίτι, η χαρά του θα είναι ακόμα πιο όμορφη, γιατί δε θα προέρχεται από ανακούφιση, αλλά από αγάπη.

 

