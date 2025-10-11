Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα: «Θα κρατήσει επειδή όλοι έχουν κουραστεί να πολεμούν» - Στην Αίγυπτο τη Δευτέρα
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα: «Θα κρατήσει επειδή όλοι έχουν κουραστεί να πολεμούν» - Στην Αίγυπτο τη Δευτέρα

 11.10.2025 - 07:36
Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα: «Θα κρατήσει επειδή όλοι έχουν κουραστεί να πολεμούν» - Στην Αίγυπτο τη Δευτέρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα χθες Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «θα κρατήσει επειδή όλοι έχουν κουραστεί να πολεμούν».

«Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν», είπε ο Aμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, επαναλαμβάνοντας πως έχει την πρόθεση να ταξιδέψει το σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ – το κοινοβούλιο –, καθώς και στην Αίγυπτο.

Είπε ακόμη πως σχεδιάζει να συναντηθεί με «πολυάριθμους ηγέτες» στην Αίγυπτο μεθαύριο Δευτέρα, για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, θυλάκου που έχει υποστεί καταστροφή πελώριων διαστάσεων έπειτα από δυο χρόνια πολέμου. Σημείωσε πως η συνάντηση πιθανόν θα γίνει στο Κάιρο.

Ο Aμερικανός πρόεδρος προεξόφλησε εξάλλου πως η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει σε ευρύτερη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή μερικά μικρά θερμά σημεία, όμως είναι πολύ μικρά... Θα είναι πολύ εύκολο να τα σβήσουμε. Αυτές οι φωτιές θα σβήσουν πολύ γρήγορα», υποσχέθηκε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του
Διαμαρτυρία στη Λευκωσία: Αποφύγετε την τροχαία κίνηση - Προειδοποιεί η Αστυνομία για τα μέτρα που μπορεί να λάβει σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία
Πάτε 5 λεπτά περπάτημα και νομίζετε ότι θα χάσετε κιλά; Πού βοηθάει ένα «σνακ άσκησης» και πώς να είναι αποτελεσματικό
VIDEO: Να μην σας τύχει....Χαμός σε γάμο στην Κρήτη - Πεθερός έκανε πλάκα στο γαμπρό του και ντύθηκε νύφη
Εορτολόγιο: Ο βίος του Αγίου που τιμάται σήμερα από την Εκκλησία
Καιρός: Ζακέτα να πάρετε – Πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές η θερμοκρασία – Πού αναμένονται βροχές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

 11.10.2025 - 07:33
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Να μην σας τύχει....Χαμός σε γάμο στην Κρήτη - Πεθερός έκανε πλάκα στο γαμπρό του και ντύθηκε νύφη

 11.10.2025 - 07:42
Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

Η πολιτική αποχή, ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

  •  11.10.2025 - 07:33
Ορεινή Λεμεσός: Έκτακτα μέτρα λόγω κινδύνου πλημμύρων στις πυρόπληκτες περιοχές – Τα έργα και ο κίνδυνος ρύπανσης

Ορεινή Λεμεσός: Έκτακτα μέτρα λόγω κινδύνου πλημμύρων στις πυρόπληκτες περιοχές – Τα έργα και ο κίνδυνος ρύπανσης

  •  11.10.2025 - 07:31
Διαμαρτυρία στη Λευκωσία: Αποφύγετε την τροχαία κίνηση - Προειδοποιεί η Αστυνομία για τα μέτρα που μπορεί να λάβει σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία

Διαμαρτυρία στη Λευκωσία: Αποφύγετε την τροχαία κίνηση - Προειδοποιεί η Αστυνομία για τα μέτρα που μπορεί να λάβει σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία

  •  11.10.2025 - 08:05
Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του

Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του

  •  11.10.2025 - 08:26
ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

  •  11.10.2025 - 08:50
Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

  •  11.10.2025 - 09:15
Τα ζώδια σήμερα 11/10: Ξεκίνα νωρίς και... παίξε επιθετικά

Τα ζώδια σήμερα 11/10: Ξεκίνα νωρίς και... παίξε επιθετικά

  •  11.10.2025 - 09:00
Εορτολόγιο: Ο βίος του Αγίου που τιμάται σήμερα από την Εκκλησία

Εορτολόγιο: Ο βίος του Αγίου που τιμάται σήμερα από την Εκκλησία

  •  11.10.2025 - 07:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα