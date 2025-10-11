Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

Τοποθετημένο ιδανικά δίπλα στη θάλασσα, το φεστιβάλ τιμά το όνομά του – Seaside – και μοιάζει σαν η ίδια η θάλασσα να φέρνει μαζί της κουζίνες, κουλτούρες και τρόπους ζωής απ’ όλο τον κόσμο, για να τους απολαύσουμε για ένα μοναδικό τριήμερο.

Γι’ αυτό, ζήσε την εμπειρία στο έπακρον!

Οι διοργανωτές σας προσκαλούν με δωρεάν είσοδο, για να απολαύσετε φαγητό, μουσική και ατμόσφαιρα που μυρίζει καλοκαίρι και ελευθερία.

Παρασκευή 10 - Κυριακή 12 Οκτωβρίου, Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου, 18:00-20:00.

Πηγή: checkincyprus