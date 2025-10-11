Ecommbx
Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

 11.10.2025 - 09:15
Είναι εντυπωσιακό πως χρόνο με τον χρόνο το Seaside Street Food Festival μεγαλώνει και εξελίσσεται, έχοντας κερδίσει την αγάπη χιλιάδων φίλων του street food. Με έμφαση στην ποιότητα, προσφέρει γεύσεις από κάθε γωνιά του κόσμου, δημιουργώντας μια πραγματική γιορτή των αισθήσεων.

Τοποθετημένο ιδανικά δίπλα στη θάλασσα, το φεστιβάλ τιμά το όνομά του – Seaside – και μοιάζει σαν η ίδια η θάλασσα να φέρνει μαζί της κουζίνες, κουλτούρες και τρόπους ζωής απ’ όλο τον κόσμο, για να τους απολαύσουμε για ένα μοναδικό τριήμερο.

Γι’ αυτό, ζήσε την εμπειρία στο έπακρον!

Οι διοργανωτές σας προσκαλούν με δωρεάν είσοδο, για να απολαύσετε φαγητό, μουσική και ατμόσφαιρα που μυρίζει καλοκαίρι και ελευθερία.

Παρασκευή 10 - Κυριακή 12 Οκτωβρίου, Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου, 18:00-20:00.

Πηγή: checkincyprus

Η πολιτική αποχή, ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας.

