Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οι πολιτικές διαμάχες για το ΑΛΜΑ, οι εξελίξεις με τον GSI και η κατάσταση στη Γάζα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οι πολιτικές διαμάχες για το ΑΛΜΑ, οι εξελίξεις με τον GSI και η κατάσταση στη Γάζα

 11.10.2025 - 09:27
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο οι πολιτικές διαμάχες για το ΑΛΜΑ, οι εξελίξεις με τον GSI και η κατάσταση στη Γάζα

Οι διαμάχες μεταξύ στελεχών του κόμματος ΑΛΜΑ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν νέοι, αλλά και ηλικιωμένοι και οι ανατροπές που αναμένονται στον χώρο της εστίασης είναι τα κύρια θέματα, που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα του Τύπου το Σάββατο.

Οι εφημερίδες αναφέρονται, επίσης, στη μεταβίβαση της άδειας της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ και την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η «Αλήθεια» με τίτλο στο κύριο θέμα της «Τρεις υποθέσεις διαφθοράς απαρίθμησε ο Χασαπόπουλος» γράφει για κρίση στο Άλμα ως αποτέλεσμα αντεγκλήσεων μεταξύ στελεχών του. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε καταγγελία του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού προς ΡΑΕΚ και Αρχής κατά της Διαφθοράς για μεροληψία του προέδρου της ΣΕΠΑΗΚ και σύγκρουση συμφερόντων. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι ξεκίνησε η εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Σχολικές καντίνες σπόνσορες παχυσαρκίας», κάνοντας λόγο για επιβλαβή και παχυντικά προϊόντα σε καντίνες των σχολείων, με ειδικούς να ζητούν περισσότερους ελέγχους από το Υπουργείο Παιδείας. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη μεταβίβαση προς τον ΑΔΜΗΕ των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αλλού, η εφημερίδα γράφει ότι εφαρμόζεται από χθες η συμφωνία για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο στο κύριό του θέμα «Εγκαταλειμμένοι οι ηλικιωμένοι μας» αναφέρεται σε σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στις οικίες τους αλλά και σε Στέγες Ηλικιωμένων και γράφει ότι δύο εκθέσεις ξεσκεπάζουν ένα βουνό προβλήματα. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αιτήσεις και έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή των πρώην διυλιστηρίων στη Λάρνακα. Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης σε λίστα με οπλικά συστήματα που επιθυμεί να αποκτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Ανατροπές στο χώρο της εστίασης», αναφερόμενη σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή που χωρίζει τα κέντρα αναψυχής σε δύο βασικές κατηγορίες, προκαλώντας, σύμφωνα με την εφημερίδα, έντονες αντιδράσεις από τους επαγγελματίες του κλάδου. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει πως το 75% των νέων στην Κύπρο αισθάνεται πίεση και στρες. Αλλού, η «Χαραυγή» κάνει λόγο για είσπραξη φόρων 10,1 δισ. ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του 2025, με το δημοσιονομικό πλεόνασμα να φτάνει στα 14 δισ.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με στο κύριο της θέμα τίτλο «Εκτόξευση κατηγοριών εν μέσω πολιτικής αναταραχής», αναφέρεται στη διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ του επικεφαλής του κόμματος Αλμα, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και πρώην συνεργάτη του, ο οποίος τον κατηγορεί για υπόθαλψη διαφθοράς στο κίνημα. Αλλού γράφει ότι ο νόμος περί πολλαπλών συντάξεων δεν διορθώνει όλες τις στρεβλώσεις. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα δημοσιεύει δηλώσεις του Δημάρχου Λευκωσίας για την αδυναμία ανάπτυξης δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη.

Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του
Οι ειδικοί μίλησαν: Για αυτό τον λόγο τσακώνονται πιο συχνά τα ζευγάρια - Δεν είναι τα χρήματα
Πάτε 5 λεπτά περπάτημα και νομίζετε ότι θα χάσετε κιλά; Πού βοηθάει ένα «σνακ άσκησης» και πώς να είναι αποτελεσματικό
VIDEO: Να μην σας τύχει....Χαμός σε γάμο στην Κρήτη - Πεθερός έκανε πλάκα στο γαμπρό του και ντύθηκε νύφη
VIDEO: Σοκάρει ο Σπύρος Μπιμπίλας: «Κάποιοι είναι γκέι και το κρύβουν για να μην χάσουν δουλειές»
Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

 

 

 

Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

 11.10.2025 - 09:15
VIDEO: Ανησυχία στη Ρεάλ: Ο Εμπαπέ αποχώρησε τραυματίας από το ματς της Γαλλίας

 11.10.2025 - 09:47
Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

Η πολιτική αποχή, ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας.

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

  •  11.10.2025 - 07:33
Γνωστή εδώ και 1,5 χρόνο η λίστα με τα επικίνδυνα οχήματα Takata στα κατεχόμενα - Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τον θάνατο 26χρονου

  •  11.10.2025 - 10:30
ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

  •  11.10.2025 - 08:50
Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του

  •  11.10.2025 - 08:26
Ψάχνεις χώρο για την επιχείρησή σου; Δες τα διαθέσιμα τουρκοκυπριακά υποστατικά σε όλες τις επαρχίες – Πότε λήγουν οι αιτήσεις

  •  11.10.2025 - 11:10
Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

  •  11.10.2025 - 09:15
VIDEO: Σοκάρει ο Σπύρος Μπιμπίλας: «Κάποιοι είναι γκέι και το κρύβουν για να μην χάσουν δουλειές»

  •  11.10.2025 - 10:40
Απίστευτη ιστορία: Μακιγιέρ νύφης πήρε προκαταβολή και «εξαφανίστηκε» λίγες ώρες πριν τον γάμο - Έβαζε μετά στόρι σε παραλία

  •  11.10.2025 - 10:55

