Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤα ζώδια σήμερα 11/10: Ξεκίνα νωρίς και... παίξε επιθετικά
LIKE ONLINE

Τα ζώδια σήμερα 11/10: Ξεκίνα νωρίς και... παίξε επιθετικά

 11.10.2025 - 09:00
Τα ζώδια σήμερα 11/10: Ξεκίνα νωρίς και... παίξε επιθετικά

Τι θα μας συμβεί σήμερα; Αστρολογικές προβλέψεις κάθε μέρα για να ξέρεις τι σε περιμένει - Καθημερινές αστρολογικές προβλέψεις για αισθηματικά, επαγγελματικά, οικονομικά, όλα πέφτουν στο τραπέζι!

ΚΡΙΟΣ

Ξεκίνα νωρίς και παίξε επιθετικά αλλά έξυπνα. Κλείσε ένα ζήτημα που σε τραβάει πίσω και φύλαξε ενέργεια για μια κίνηση-μπαλαντέρ αργά το απόγευμα.

ΤΑΥΡΟΣ

Μικρό fine-tune στη ρουτίνα, μεγάλο αποτέλεσμα στο τέλος. Βάλε όρια στον χρόνο των άλλων και φύλαξε ένα slot για κάτι δικό σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Το μήνυμά σου περνάει αν είναι clear και short. Στείλε το pitch, άνοιξε κουβέντα, ρώτα αυτό που αποφεύγεις. Η γρήγορη ανταπόκριση σε απογειώνει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Δούλεψε με... κύματα: συγκέντρωση-παύση-επανάληψη. Ένα ζεστό περιβάλλον και μια φροντίδα για σένα σε βάζουν σε ροή που δεν σπάει.

ΛΕΩΝ

Δώσε παράσταση αλλά με στρατηγική. Μοιράσου το spotlight με την ομάδα και το credit γυρίζει σε σένα τριπλό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Κόψε τον θόρυβο και κράτα μόνο τα must. Δώσε σαφή tasks, καθάρισε το χώρο σου και θα δεις την παραγωγικότητα να πετάει.

ΖΥΓΟΣ

Πάτα networking με ουσία. Ένα κομπλιμέντο που δεν γλείφει και μια καθαρή πρόταση ανοίγουν πόρτα που έμενε μισόκλειστη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Μείνε χαμηλά, δες το pattern και ύστερα δράσε. Ένα μικρό στοιχείο που αγνοούσες αλλάζει το πλάνο και σε στέλνει κατευθείαν στον στόχο.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Άλλαξε οπτική για να ανάψει ο ενθουσιασμός. Μικρή απόδραση, νέο route, διαφορετική παρέα. Το mindset σου θέλει αέρα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του
Διαμαρτυρία στη Λευκωσία: Αποφύγετε την τροχαία κίνηση - Προειδοποιεί η Αστυνομία για τα μέτρα που μπορεί να λάβει σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία
Πάτε 5 λεπτά περπάτημα και νομίζετε ότι θα χάσετε κιλά; Πού βοηθάει ένα «σνακ άσκησης» και πώς να είναι αποτελεσματικό
VIDEO: Να μην σας τύχει....Χαμός σε γάμο στην Κρήτη - Πεθερός έκανε πλάκα στο γαμπρό του και ντύθηκε νύφη
Εορτολόγιο: Ο βίος του Αγίου που τιμάται σήμερα από την Εκκλησία
Καιρός: Ζακέτα να πάρετε – Πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές η θερμοκρασία – Πού αναμένονται βροχές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

 11.10.2025 - 08:50
Επόμενο άρθρο

Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

 11.10.2025 - 09:15
Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

Η πολιτική αποχή, ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

  •  11.10.2025 - 07:33
Ορεινή Λεμεσός: Έκτακτα μέτρα λόγω κινδύνου πλημμύρων στις πυρόπληκτες περιοχές – Τα έργα και ο κίνδυνος ρύπανσης

Ορεινή Λεμεσός: Έκτακτα μέτρα λόγω κινδύνου πλημμύρων στις πυρόπληκτες περιοχές – Τα έργα και ο κίνδυνος ρύπανσης

  •  11.10.2025 - 07:31
Διαμαρτυρία στη Λευκωσία: Αποφύγετε την τροχαία κίνηση - Προειδοποιεί η Αστυνομία για τα μέτρα που μπορεί να λάβει σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία

Διαμαρτυρία στη Λευκωσία: Αποφύγετε την τροχαία κίνηση - Προειδοποιεί η Αστυνομία για τα μέτρα που μπορεί να λάβει σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία

  •  11.10.2025 - 08:05
Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του

Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του

  •  11.10.2025 - 08:26
ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

  •  11.10.2025 - 08:50
Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

  •  11.10.2025 - 09:15
Τα ζώδια σήμερα 11/10: Ξεκίνα νωρίς και... παίξε επιθετικά

Τα ζώδια σήμερα 11/10: Ξεκίνα νωρίς και... παίξε επιθετικά

  •  11.10.2025 - 09:00
Εορτολόγιο: Ο βίος του Αγίου που τιμάται σήμερα από την Εκκλησία

Εορτολόγιο: Ο βίος του Αγίου που τιμάται σήμερα από την Εκκλησία

  •  11.10.2025 - 07:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα