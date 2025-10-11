ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

«Θερμές ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, για την άμεση ανταπόκρισή τους και την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για εξέταση του ζητήματος.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία, προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού που αφορούσε την παραχώρηση χρήσης του χώρου.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας έχει ήδη δώσει σχετικές οδηγίες προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, καθώς και προς τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, ώστε να ενημερωθεί αναλόγως και το Ίδρυμα Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή.

Με την απόφαση αυτή, επιδιώκεται το αυτονόητο: ότι η ιστορική μνήμη και οι χώροι που τη συμβολίζουν, όπως ο χώρος όπου έζησε, έδρασε και απεβίωσε ο Αρχηγός του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, δεν παραχωρούνται αλλά προστατεύονται», αναφέρει ανακοίνωση του ΔΗΣΥ.