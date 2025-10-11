Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

 11.10.2025 - 08:50
ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

Με πρωτοβουλία της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτας Δημητρίου, τέθηκε προς την Ελληνική Κυβέρνηση το ζήτημα της διασφάλισης και προστασίας του ιστορικού χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ - Τάφου του Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή.

«Θερμές ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, για την άμεση ανταπόκρισή τους και την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για εξέταση του ζητήματος.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία, προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού που αφορούσε την παραχώρηση χρήσης του χώρου.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας έχει ήδη δώσει σχετικές οδηγίες προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, καθώς και προς τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, ώστε να ενημερωθεί αναλόγως και το Ίδρυμα Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή.

Με την απόφαση αυτή, επιδιώκεται το αυτονόητο: ότι η ιστορική μνήμη και οι χώροι που τη συμβολίζουν, όπως ο χώρος όπου έζησε, έδρασε και απεβίωσε ο Αρχηγός του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, δεν παραχωρούνται αλλά προστατεύονται», αναφέρει ανακοίνωση του ΔΗΣΥ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του
Διαμαρτυρία στη Λευκωσία: Αποφύγετε την τροχαία κίνηση - Προειδοποιεί η Αστυνομία για τα μέτρα που μπορεί να λάβει σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία
Πάτε 5 λεπτά περπάτημα και νομίζετε ότι θα χάσετε κιλά; Πού βοηθάει ένα «σνακ άσκησης» και πώς να είναι αποτελεσματικό
VIDEO: Να μην σας τύχει....Χαμός σε γάμο στην Κρήτη - Πεθερός έκανε πλάκα στο γαμπρό του και ντύθηκε νύφη
Εορτολόγιο: Ο βίος του Αγίου που τιμάται σήμερα από την Εκκλησία
Καιρός: Ζακέτα να πάρετε – Πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές η θερμοκρασία – Πού αναμένονται βροχές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί το σίδερο αποκτά καμένα σημάδια; Πώς να τo καθαρίσετε ώστε να το κάνετε σαν καινούργιο

 11.10.2025 - 08:45
Επόμενο άρθρο

Τα ζώδια σήμερα 11/10: Ξεκίνα νωρίς και... παίξε επιθετικά

 11.10.2025 - 09:00
Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

Η πολιτική αποχή, ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικίες, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της κυπριακής δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

Νέοι και κάλπες: Γιατί απομακρύνονται και γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική

  •  11.10.2025 - 07:33
Ορεινή Λεμεσός: Έκτακτα μέτρα λόγω κινδύνου πλημμύρων στις πυρόπληκτες περιοχές – Τα έργα και ο κίνδυνος ρύπανσης

Ορεινή Λεμεσός: Έκτακτα μέτρα λόγω κινδύνου πλημμύρων στις πυρόπληκτες περιοχές – Τα έργα και ο κίνδυνος ρύπανσης

  •  11.10.2025 - 07:31
Διαμαρτυρία στη Λευκωσία: Αποφύγετε την τροχαία κίνηση - Προειδοποιεί η Αστυνομία για τα μέτρα που μπορεί να λάβει σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία

Διαμαρτυρία στη Λευκωσία: Αποφύγετε την τροχαία κίνηση - Προειδοποιεί η Αστυνομία για τα μέτρα που μπορεί να λάβει σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία

  •  11.10.2025 - 08:05
Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του

Σοβαρή σύγκρουση τα ξημερώματα: 59χρονος προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου με e-scooter, ανατράπηκε και χτύπησε στο κεφάλι - Η κατάσταση της υγείας του

  •  11.10.2025 - 08:26
ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

ΔΗΣΥ για μνημείο Γρίβα: Ενημερώθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση - Προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού

  •  11.10.2025 - 08:50
Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

Ευκαιρία για μίνι απόδραση παραλιακά - Αγαπημένο φεστιβάλ επέστρεψε με άφθονο street food, με γεύσεις από όλο τον κόσμο

  •  11.10.2025 - 09:15
Τα ζώδια σήμερα 11/10: Ξεκίνα νωρίς και... παίξε επιθετικά

Τα ζώδια σήμερα 11/10: Ξεκίνα νωρίς και... παίξε επιθετικά

  •  11.10.2025 - 09:00
Εορτολόγιο: Ο βίος του Αγίου που τιμάται σήμερα από την Εκκλησία

Εορτολόγιο: Ο βίος του Αγίου που τιμάται σήμερα από την Εκκλησία

  •  11.10.2025 - 07:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα