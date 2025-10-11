Ecommbx
Καλομοίρα για τη μάχη με την κατάθλιψη: «Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια, κάθε μέρα ξυπνούσα και έκλαιγα»
LIFESTYLE

Καλομοίρα για τη μάχη με την κατάθλιψη: «Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια, κάθε μέρα ξυπνούσα και έκλαιγα»

 11.10.2025 - 15:20
Καλομοίρα για τη μάχη με την κατάθλιψη: «Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια, κάθε μέρα ξυπνούσα και έκλαιγα»

Για τη μάχη της με την κατάθλιψη, τις περιόδους που ήταν έγκυος, μίλησε η Καλομοίρα σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι δεν ζήτησε αμέσως βοήθεια.

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε στο LifeNewscy.

 

Η μεταβίβαση της άδειας και της διαχείρισης του GSI στον ΑΔΜΗΕ δείχνουν ακριβώς αυτό που έχει συμφωνηθεί ώστε να προχωρήσουν όλα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σε κάποια επίλυση, ώστε να μπορέσει το έργο να μην έχει προβλήματα θεσμικά και ρυθμιστικά, δηλώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.

