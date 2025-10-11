2+1 αλάνθαστες συμβουλές για να αποφύγετε τις ρυτίδες στο πρόσωπο

Για πολλούς, οι ρυτίδες γίνονται συνώνυμο της απώλειας νιότης και ζωντάνιας, εξ ου και ο ενθουσιασμός για τα λεγόμενα «θαυματουργά» προϊόντα και τεχνικές που υποτίθεται ότι τις εξαφανίζουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δρ. Christophe de Jaeger, έναν από τους κορυφαίους ειδικούς στη γήρανση του ανθρώπινου σώματος, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Προσκεκλημένος στην εκπομπή LEGEND, υπενθυμίζει ότι η επιστήμη της γήρανσης βασίζεται σε γεγονότα και όχι σε διαφημιστικές υποσχέσεις, όπως αναδημοσιεύει το Gala.fr.