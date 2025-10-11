2+1 αλάνθαστες συμβουλές για να αποφύγετε τις ρυτίδες στο πρόσωπο

Παπαναστασίου για GSI: Η μεταβίβαση άδειας στον ΑΔΜΗΕ δείχνει το ενδιαφέρον της ΚΔ για το έργο
Η μεταβίβαση της άδειας και της διαχείρισης του GSI στον ΑΔΜΗΕ δείχνουν ακριβώς αυτό που έχει συμφωνηθεί ώστε να προχωρήσουν όλα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα σε κάποια επίλυση, ώστε να μπορέσει το έργο να μην έχει προβλήματα θεσμικά και ρυθμιστικά, δηλώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.