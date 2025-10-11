Περίπου 4 ώρες θα καθίσει στο Ισραήλ ο Τραμπ το πρωί της Δευτέρας - Τι προβλέπει το πρόγραμμά του

Όπως μεταδίδει το δίκτυο, ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 9:20 το πρωί της Δευτέρας και να αναχωρήσει στη 1:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με πρόγραμμα που δεν έχει επίσημα επιβεβαιωθεί.



Με την άφιξή του θα πραγματοποιηθεί σύντομη τελετή υποδοχής στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προτού ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβεί στην Κνεσέτ, όπου φέρεται να έχει προγραμματιστεί να απευθύνει ομιλία στην ολομέλεια στις 11:00 το πρωί.



Πριν από την ομιλία του, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου στο γραφείο του πρωθυπουργού εντός της Κνεσέτ. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα έχουν συνάντηση με τις οικογένειες των ομήρων στην αίθουσα Σαγκάλ του κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα