ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτικές 2026: «Κλείδωσε» το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό - Οι δύο που έμειναν εκτός

 11.10.2025 - 21:06
Βουλευτικές 2026: «Κλείδωσε» το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό - Οι δύο που έμειναν εκτός

Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στον ΔΗΣΥ για την επιλογή των υποψηφίων για τις Βουλευτικές εκλογές του 2026 στην επαρχία Λεμεσού.

Στήθηκαν κάλπες σε συνολικά 12 εκλογικά κέντρα.

Υπενθυμίζεται πως για τις επερχόμενες εκλογές υπέβαλαν ενδιαφέρον και τέθηκαν ενώπιον των μελών προς ψήφιση τα πιο κάτω 11 πρόσωπα.

Κατά τη σημερινή εκλογική διαδικασία τέθηκαν ενώπιον των μελών του κόμματος στην επαρχία Λεμεσού ένδεκα ενδιαφερόμενοι και τελικά κέρδισαν θέση στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά οι εξής:

  • Ιορδάνου Ονησίφορος
  • Καραϊσκάκης Γιώργος
  • Νικολάου Κόκκινος Αντρέας
  • Περικλή Λευτέρης
  • Στυλιανού Αντώνης
  • Σύκας Νίκος
  • Τσιάκκιρος Λευτέρης
  • Τσολάκης Αντώνης
  • Φελλάς Μιχάλης

Εκτός ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ έμειναν οι Τίμης Ευθυμίου και Αντρέας Μιχαηλίδης

Υπενθυμίζεται ότι θέση στο ψηφοδέλτιο της Λεμεσού έκλεισαν ήδη οι δύο αριστίνδην υποψήφιοι Αγγελική Ριαλά και Μιχάλης Κουνούνης καθώς και η Βουλεύτρια, Φωτεινή Τσιρίδου εξαιτίας της καταστατικής πρόνοιας για συμπερίληψη 30% γυναικών στα ψηφοδέλτια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

