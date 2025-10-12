Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πού και πότε αναμένονται βροχές; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον καιρό των ημερών

 12.10.2025 - 07:51
Σήμερα, ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο και την Κυριακή, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, οι οποίες την Κυριακή πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οριστικοποίηση ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ Λεμεσού – Εσωκομματικά μηνύματα και πολιτικές ισορροπίες ενόψει 2026

Η ολοκλήρωση της εσωκομματικής διαδικασίας στον Δημοκρατικό Συναγερμό για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου της Λεμεσού σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο δρόμο προς τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

