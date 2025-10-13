ΟΕΒ και ΚΕΒΕ επιβεβαίωσαν τις θέσεις τους για ΑΤΑ – Την Πέμπτη η συνάντηση με αρμόδια Αρχή

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, πρόκειται για τη δεύτερη κοινή συνεδρία τους, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ.

Κατά τη σύσκεψη, αναφέρεται, «εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις από την προηγούμενη κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 2/10/2025 και επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις επί της αρχής και επί της ουσίας».

«Εγκρίθηκε η στρατηγική διαχείριση των διαπραγματεύσεων», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξουσιοδοτήθηκαν οι διαπραγματευτικές ομάδες να χειριστούν κατάλληλα τη συνάντηση με την Αρμόδια Αρχή που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 16/10/2025 και αποφασίστηκε η παράταση του μορατόριουμ δηλώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να κατατεθεί γραπτώς προκειμένου να μελετηθεί από τις Εκτελεστικές Επιτροπές προτού δοθεί η τελική τους απόφαση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ