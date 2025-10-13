Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΟΕΒ και ΚΕΒΕ επιβεβαίωσαν τις θέσεις τους για ΑΤΑ – Την Πέμπτη η συνάντηση με αρμόδια Αρχή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ επιβεβαίωσαν τις θέσεις τους για ΑΤΑ – Την Πέμπτη η συνάντηση με αρμόδια Αρχή

 13.10.2025 - 17:53
ΟΕΒ και ΚΕΒΕ επιβεβαίωσαν τις θέσεις τους για ΑΤΑ – Την Πέμπτη η συνάντηση με αρμόδια Αρχή

Επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ επί της αρχής και επί της ουσίας σε σχέση με την ΑΤΑ και οι διαπραγματευτικές ομάδες εξουσιοδοτήθηκαν να χειριστούν κατάλληλα την συνάντηση με την αρμόδια Αρχή την επόμενη Πέμπτη, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο οργανώσεων, η οποία εκδόθηκε μετά από την συνάντησή των Εκτελεστικών Επιτροπών τους σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, πρόκειται για τη δεύτερη κοινή συνεδρία τους, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ.

Κατά τη σύσκεψη, αναφέρεται, «εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις από την προηγούμενη κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 2/10/2025 και επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις επί της αρχής και επί της ουσίας».

«Εγκρίθηκε η στρατηγική διαχείριση των διαπραγματεύσεων», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξουσιοδοτήθηκαν οι διαπραγματευτικές ομάδες να χειριστούν κατάλληλα τη συνάντηση με την Αρμόδια Αρχή που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 16/10/2025 και αποφασίστηκε η παράταση του μορατόριουμ δηλώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να κατατεθεί γραπτώς προκειμένου να μελετηθεί από τις Εκτελεστικές Επιτροπές προτού δοθεί η τελική τους απόφαση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Να στρίψω ή να μην στρίψω;»: Η ταμπέλα σε δρόμο της Κύπρου που μας μπέρδεψε όλους και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία
«Ο γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε στη μέση του δρόμου και έφυγε «κύριος» - Δείτε φωτογραφία
Οι πρώτες εικόνες από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν: Αγκαλιές και βαθιά συγκίνηση στο Ισραήλ
Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού
Τα smash burgers που αγαπήσατε στη Λεμεσό έρχονται και στην Πάφο – Δείτε πού «προσγειώνεται» το νέο κατάστημα
Θλίψη στη Λεμεσό για τον θάνατο του Φοίβου Μαυρομάτη - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

LIVE ΕΙΚΟΝΑ - Ντ. Τραμπ: Για εμάς η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων έχει ήδη ξεκινήσει – Όλα τα βλέμματα στο Σαρμ Ελ Σέιχ

 13.10.2025 - 17:35
Επόμενο άρθρο

Μια μέρα αφιερωμένη στην ψυχική υγεία - Το Γυμνάσιο Κιτίου έστειλε μήνυμα ελπίδας και ενσυναίσθησης

 13.10.2025 - 18:03
Live η κρίσιμη Σύνοδος για τη Γάζα στην Αίγυπτο – «Σπουδαία μέρα για τη Μέση Ανατολή», λέει ο Τραμπ

Live η κρίσιμη Σύνοδος για τη Γάζα στην Αίγυπτο – «Σπουδαία μέρα για τη Μέση Ανατολή», λέει ο Τραμπ

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του κόσμου καθώς εκεί διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής για το σχέδιο ειρήνευσης Ισραήλ-Χαμάς, υπό την προεδρία των Τραμπ και Σίσι και παρουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live η κρίσιμη Σύνοδος για τη Γάζα στην Αίγυπτο – «Σπουδαία μέρα για τη Μέση Ανατολή», λέει ο Τραμπ

Live η κρίσιμη Σύνοδος για τη Γάζα στην Αίγυπτο – «Σπουδαία μέρα για τη Μέση Ανατολή», λέει ο Τραμπ

  •  13.10.2025 - 19:32
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Τρεις τομείς πρωτοβουλίας από την Κύπρο στη Σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Τρεις τομείς πρωτοβουλίας από την Κύπρο στη Σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ

  •  13.10.2025 - 19:40
Διοικητής ΚΤΚ: Ενίσχυση ανάπτυξης από πλεονασματικό προϋπολογισμό – Προειδοποιεί για δαπάνες και μεταρρυθμίσεις

Διοικητής ΚΤΚ: Ενίσχυση ανάπτυξης από πλεονασματικό προϋπολογισμό – Προειδοποιεί για δαπάνες και μεταρρυθμίσεις

  •  13.10.2025 - 17:00
Απαντά στον Κεραυνό η Αθήνα: «Η Ελλάδα τηρεί τα συμφωνηθέντα για το GSI»

Απαντά στον Κεραυνό η Αθήνα: «Η Ελλάδα τηρεί τα συμφωνηθέντα για το GSI»

  •  13.10.2025 - 17:27
«Δίκτυο» συνωμοσίας στη Λάρνακα – Δύο συλλήψεις για αδικήματα εναντίον αλλοδαπού και επιχειρηματία

«Δίκτυο» συνωμοσίας στη Λάρνακα – Δύο συλλήψεις για αδικήματα εναντίον αλλοδαπού και επιχειρηματία

  •  13.10.2025 - 17:09
Εικόνες ντροπής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - «Αν ήταν οι δικοί σας άνθρωποι σε τέτοια κατάσταση δεν θα σας άρεσε»

Εικόνες ντροπής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - «Αν ήταν οι δικοί σας άνθρωποι σε τέτοια κατάσταση δεν θα σας άρεσε»

  •  13.10.2025 - 13:00
Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού

Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού

  •  13.10.2025 - 10:47
Ομόνοια: Πληρώνει ακριβά τις... απερισκεψίες οπαδών της στο ματς με τη Μάιντς - Ποινές από την UEFA

Ομόνοια: Πληρώνει ακριβά τις... απερισκεψίες οπαδών της στο ματς με τη Μάιντς - Ποινές από την UEFA

  •  13.10.2025 - 12:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα