LIVE ΕΙΚΟΝΑ - Ντ. Τραμπ: Για εμάς η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων έχει ήδη ξεκινήσει – Όλα τα βλέμματα στο Σαρμ Ελ Σέιχ

Ηγέτες από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, με τον Εμανουέλ Μακρόν να μιλά για τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης για τη Γαζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου ομολόγου του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ, πριν από τη διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα που φιλοξενείται στο αιγυπτιακό θέρετρο.

«Διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Το εκτιμώ πολύ» είπε ο Τραμπ για τον Σίσι, τον οποίο αποκάλεσε «ισχυρό ηγέτη» σημειώνοντας ότι κρατά χαμηλά την εγκληματικότητα στη χώρα του.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες για τη «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα και επανέλαβε ότι και το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία».

Ο Σίσι από την πλευρά του δήλωσε ότι ήταν βέβαιος πως ο Τραμπ ήταν ο μόνος ικανός να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Συνάντηση του προέδρου Σίσι με ηγέτες πολλών χωρών, στο περιθώριο της συνόδου

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι είχε σήμερα συνάντηση με τους προέδρους της Γαλλίας και της Τουρκίας, τον εμίρη του Κατάρ και άλλους ηγέτες, με αντικείμενο τον συντονισμό της εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης του θύλακα, ανακοίνωσε η αιγυπτιακή προεδρία.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της διεθνούς συνόδου που φιλοξενείται στο Σαρμ ελ Σέιχ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει ως στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Δείτε live τις εξελίξεις: