Αρχική
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μια μέρα αφιερωμένη στην ψυχική υγεία - Το Γυμνάσιο Κιτίου έστειλε μήνυμα ελπίδας και ενσυναίσθησης

 13.10.2025 - 18:03
Μια μέρα αφιερωμένη στην ψυχική υγεία - Το Γυμνάσιο Κιτίου έστειλε μήνυμα ελπίδας και ενσυναίσθησης

Η 10η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από το 1992, ως η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής, μια τόσο σημαντική ημέρα που ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν.

Στόχος αυτής της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη σημασία της καλής ψυχικής υγείας, να σπάσουμε τα ταμπού, να μιλήσουμε ανοιχτά και να κινητοποιηθούμε για την ψυχική μας ευημερία.

Δυστυχώς στις μέρες όλο και περισσότεροι έφηβοι παρουσιάζουν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική τους υγεία όπως: αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού, χαμηλή αυτοεκτίμηση – αυτοπεποίθηση, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές κ.α. με απότοκο να μην είναι λειτουργικοί στο σχολείο αλλά και γενικά στη ζωή τους. Με βάση αυτά, εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία, είναι πιο επιτακτικές από ποτέ.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα πιο πάνω, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε και στο δικό μας σχολείο, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού, σχετική Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, διοργανώνοντας διάφορες δράσεις ευεξίας και βιωματικό εργαστήριο.

Συγκεκριμένα λειτούργησε ταχυδρομείο θετικών μηνυμάτων με στόχο να στείλουμε ένα γράμμα σ΄ ένα συμμαθητή  ή καθηγητή για να τον κάνουμε να χαμογελάσει και να του φτιάξουμε την μέρα. Επίσης, γράψαμε και αναρτήσαμε σε ειδικό πινακίδιο τι σημαίνει για εμάς η καλή ψυχική υγεία. Έπειτα κάναμε Pilates (ασκήσεις ευεξίας) στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Εθελοντές – λειτουργοί του Κέντρου Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης Παιδιών και Εφήβων (ΚΕ.Π.ΨΥ.ΠΑ) Λάρνακας Αμμοχώστου, επισκέφθηκαν το σχολείο μας και μοίρασαν σ’ όλες τις τάξεις διαφωτιστικό υλικό αλλά και μίλησαν στους μαθητές για την ψυχική υγεία. Τέλος ο οικείος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος του Σχολείου μας κ. Ανδρέας Δημητρίου διεξήγαγε Εργαστήριο Ψυχικής Ενδυνάμωσης σε μαθητές/τριες της Γ’ Γυμνασίου με τίτλο «Είμαι καλός… έτσι;», με στόχο την ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν πώς τα θετικά και αρνητικά μηνύματα που λαμβάνουν από τους άλλους επηρεάζουν τις σκέψεις, τη διάθεση και τη συμπεριφορά τους.

Ήταν μια ημέρα γεμάτη χαρούμενα συναισθήματα, χαμόγελα, αγκαλιές και ενσυναίσθηση.

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στα σχολεία της Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης οι καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ψυχική ευημερία των μαθητών/τριών.  Συγκεκριμένα οι Καθηγητές Σ.Ε.Α. βοηθούν τους μαθητές στην αντιμετώπιση πιθανών προσωπικών (οικογενειακών, οικονομικών, συναισθηματικών και κοινωνικών) δυσκολιών και προβλημάτων με σκοπό την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων τους. Για τη διαχείριση των πιο πάνω δυσκολιών και με σκοπό τη Συμβουλευτική Παρέμβαση προβαίνουν κυρίως σε Ατομικές ή και Ομαδικές συνεντεύξεις με τον κάθε μαθητή/τρια ή και με τον γονέα/κηδεμόνα του/της και είναι σε στενή συνεργασία τόσο με τη Διεύθυνση του σχολείου, τους άλλους Καθηγητές, τους γονείς/κηδεμόνες όσο και με άλλους εμπλεκόμενους Δημόσιους ή και Ιδιωτικούς Φορείς, όπως ορίζει ο κατά περίπτωση χειρισμός του θέματος.

