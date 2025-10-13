Εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα δύο ομήρων

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς είχε ανακοινώσει πως θα παραδώσει τις σορούς τεσσάρων ομήρων.

Ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει σορούς ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει επίσης ότι ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας όπου θα παραδοθούν σοροί ομήρων.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, ο Ερυθρός Σταυρός μεταβαίνει στο σημείο συνάντησης που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας όπου θα παραδοθούν αρκετά φέρετρα με σορούς ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού λίγο μετά τη δημοσίευση από τις Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, των ονομάτων τεσσάρων ομήρων, τις σορούς των οποίων υπολογίζουν να παραδώσουν στο Ισραήλ εντός της ημέρας.

Χθες, οι ισραηλινές αρχές είχαν αναφέρει ότι περίμεναν πως δεν θα παραδίδονταν όλοι οι νεκροί όμηροι σήμερα, στην περίπτωση αυτή ένας «διεθνής οργανισμός» προβλέπεται στο αμερικανικό σχέδιο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό τους, σύμφωνα με τον στρατό.