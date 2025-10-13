Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα δύο ομήρων

 13.10.2025 - 18:48
Η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα δύο ομήρων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταύρου (ΔΕΕΣ) στη Γάζα, ανακοίνωσε αξιωματούχος που συμμετείχε στη διαδικασία.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς είχε ανακοινώσει πως θα παραδώσει τις σορούς τεσσάρων ομήρων.

Ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει σορούς ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει επίσης ότι ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας όπου θα παραδοθούν σοροί ομήρων.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, ο Ερυθρός Σταυρός μεταβαίνει στο σημείο συνάντησης που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας όπου θα παραδοθούν αρκετά φέρετρα με σορούς ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού λίγο μετά τη δημοσίευση από τις Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, των ονομάτων τεσσάρων ομήρων, τις σορούς των οποίων υπολογίζουν να παραδώσουν στο Ισραήλ εντός της ημέρας.

Χθες, οι ισραηλινές αρχές είχαν αναφέρει ότι περίμεναν πως δεν θα παραδίδονταν όλοι οι νεκροί όμηροι σήμερα, στην περίπτωση αυτή ένας «διεθνής οργανισμός» προβλέπεται στο αμερικανικό σχέδιο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό τους, σύμφωνα με τον στρατό.

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του κόσμου καθώς εκεί διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής για το σχέδιο ειρήνευσης Ισραήλ-Χαμάς, υπό την προεδρία των Τραμπ και Σίσι και παρουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

