Θλίψη στον Δήμο Λεμεσού: «Έφυγε» η Ιφιγένεια -«Χρωστούμε όλοι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ»

Την είδηση του θανάτου της, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τέως Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης.

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων, ο Νίκος Νικολαΐδης, «Η Ιφιγένεια αφήνει ένα έντονο αποτύπωμα στην πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης μας. Συνέβαλε στη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων, πολλές από τις οποίες ήταν τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού. Η Ιφιγένεια δεν συμμετείχε απλά στις εκδηλώσεις αυτές, αλλά πρωταγωνιστούσε με μια δημιουργική παρουσία που έδινε και το στίγμα της κάθε εκδήλωσης. Χρωστούμε όλοι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ιφιγένεια».

Αυτούσια η ανάρτηση: