ΠτΔ: Αναγκαίος ο διαχωρισμός του ρόλου Γ. Εισαγγελέα για διαφάνεια και λογοδοσία

«Ο διαχωρισμός αυτού του διττού ρόλου κρίνεται αναγκαίος ως μέτρο εκσυγχρονισμού, ως απαίτηση της κοινωνίας για λόγους ανεξαρτησίας, πλήρους διαφάνειας και αποφυγής ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων ή ρόλων», ανέφερε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και στη δικαιοσύνη, θα εξασφαλίσει τη λογοδοσία και θα εναρμονίσει τα δεδομένα της χώρας μας με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της κυβέρνησης προβλέπουν τον διαχωρισμό του υφιστάμενου διττού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με την απονομή της ποινικής φύσεως αρμοδιοτήτων του στον Γενικό Δημόσιο Κατήγορο, ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας θα παραμείνει ως ο νομικός σύμβουλος του κράτους και προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας.

Όπως πρόσθεσε, αντίστοιχα τον διαχωρισμό του θεσμικού ρόλου ακολουθεί ο διοικητικός διαχωρισμός της Νομικής Υπηρεσίας με τη δημιουργία της ανεξάρτητης υπηρεσίας του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου.

Ο Πρόεδρος είπε ακόμη ότι η μεταρρύθμιση συνάδει με τις κατά καιρούς αναφορές και συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων, όπως η Επιτροπή της Βενετίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Κράτος Δικαίου και η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO).

Παράλληλα, εξέφρασε σεβασμό προς τις επιφυλάξεις που έχει διατυπώσει ο Γενικός Εισαγγελέας για τη συνταγματικότητα της μεταρρύθμισης.

«Αναγνωρίζω και σέβομαι απόλυτα το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, όπως δημόσια εξάλλου έχει αναφέρει, διατηρεί επιφυλάξεις ως προς τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων. Επαναλαμβάνω ότι οι επιφυλάξεις, οι σκέψεις, οι προβληματισμοί είναι απόλυτα σεβαστές και μέσα στο πλαίσιο του διαλόγου θα εργαστούμε προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας μετά από 65 χρόνια».

Αναφερόμενος στην ιστορική πορεία του θεσμού, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι από το 1960 το Σύνταγμα καθιέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα ως ανεξάρτητους αξιωματούχους με ευρείες εξουσίες, «θεματοφύλακες της νομιμότητας, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας».

Εξήρε επίσης τη συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας «στην υπεράσπιση της διεθνούς νομιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των προσφύγων και των εγκλωβισμένων, καθώς και στη διατήρηση της νομιμότητας σε συνθήκες εθνικής τραγωδίας.

Αναφερόμενος στην περίοδο ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείωσε ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ανέλαβε τεράστιο έργο, εργάστηκε για την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για τη μεταρρύθμιση του ποινικού και αστικού δικαίου και για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης».

«Είναι, θεωρώ αδιαμφισβήτητο ότι από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα η Νομική Υπηρεσία, ο Γενικός Εισαγγελέας καθοδήγησε νομικά, ενίσχυσε θεσμικά και προστάτεψε πολιτικά το κράτος μας», είπε.

Παράλληλα ο Πρόεδρος συνεχάρη τη Νομική Υπηρεσία για την εξαιρετική δουλειά που έγινε με αφορμή την πρόσφατη απόφαση σε σχέση με το θέμα των σφετεριστών, αναφέροντας ότι η κατάληξη της υπόθεσης, η εξέλιξη της πορείας, αποδεικνύει την εξαιρετική δουλειά που έγινε.

Ο Πρόεδρος έκανε, τέλος, ιδιαίτερη αναφορά στους αείμνηστους Γενικούς Εισαγγελείς, Κρίτωνα Τορναρίτη, Στέλλα Σουλιώτου, Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, Αλέκο Μαρκίδη και Σόλωνα Νικήτα, τονίζοντας ότι «καθένας τους άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία του τόπου μας» και πως «η μνήμη τους δεν είναι απλώς ιστορική, αλλά ζωντανή παρακαταθήκη και οδηγός για όλους μας».