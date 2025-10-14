Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΓιατί οι αεροπορικές εταιρείες σχεδόν ποτέ δεν πετούν πάνω από την Ανταρκτική
LIKE ONLINE

Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες σχεδόν ποτέ δεν πετούν πάνω από την Ανταρκτική

 14.10.2025 - 11:15
Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες σχεδόν ποτέ δεν πετούν πάνω από την Ανταρκτική

Οι πτήσεις πάνω από την Ανταρκτική είναι ένα «σπάνιο φαινόμενο», με τις ελάχιστες εξαιρέσεις να προκαλούν εντύπωση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η 14η Ιουλίου 2023, όταν εμφανίστηκε το στίγμα πτήσης στον Νότιο Ειρηνικό, μακριά από τα υπόλοιπα αεροπλάνα που πετούσαν στους συνηθισμένους προορισμούς.

Ο λόγος που καταγράφηκε πτήση πάνω από την Ανταρκτική

Στην πραγματικότητα, η πτήση της Qantas από το Σαντιάγο της Χιλής με προορισμό το Σίδνεϊ της Αυστραλίας άγγιξε την Ανταρκτική μόνο στις ακτές της.

Το γεωγραφικό πλάτος των 74,17 μοιρών νότια είναι το βόρειο άκρο του νότου, και η πτήση QF28 πέταξε πάνω από μερικά νησιά που βρίσκονται μπροστά από την ήπειρο.

Ο λόγος για την εκτροπή πάνω από την παγωμένη ήπειρο ήταν οι ισχυροί αντίθετοι άνεμοι στη συνήθη διαδρομή, η οποία βρίσκεται αρκετά πιο βόρεια.

Παρά τη σημαντική παράκαμψη, το αεροσκάφος έφτασε στον προορισμό του στην Αυστραλία μισή ώρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by ETOPS Aviation (@etopsaviation)

Καμία τακτική πτήση πάνω από την Ανταρκτική

Οι τακτικές πτήσεις πάνω από την Ανταρκτική απουσιάζουν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Κατ' αρχάς, η περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα φιλόξενη. Εξαιτίας της απουσίας ξηράς δεν υπάρχουν αεροδρόμια ή άλλες δυνατότητες για ενδιάμεση ή, πόσο μάλλον, αναγκαστική προσγείωση. Και επειδή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου εναέρια κυκλοφορία, υπάρχουν ελάχιστοι αεροδιάδρομοι και σημεία αναφοράς που είναι απαραίτητα για την ασφαλή πλοήγηση.

Επίσης, ο καιρός είναι ακραίος. Καταιγίδες, κακή ορατότητα, χιονόπτωση, παγοποίηση και «λευκές εκρήξεις» (αντανακλάσεις φωτός που οδηγούν σε πτήση στα τυφλά) είναι μάλλον ο κανόνας, παρά η εξαίρεση.

Η εντυπωσιακή θέα για τους επιβάτες δεν είναι αρκετή
Για τους επιβάτες, όμως, προσφερόταν μια σπάνια και εντυπωσιακή θέα: από κάτω απλωνόταν η ατελείωτη παγωμένη έρημος της Ανταρκτικής.

Σχεδόν ποτέ οι συνηθισμένοι επιβάτες αεροπορικών πτήσεων δεν έχουν την ευκαιρία να δουν αυτό το πανόραμα. Διότι εκτός από ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, κανένα αεροπλάνο δεν πετά πάνω από τον Νότιο Πόλο.

Πηγή: iefimerida. gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στον Δήμο Λεμεσού: «Έφυγε» η Ιφιγένεια -«Χρωστούμε όλοι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ»
VIDEO: Τραγωδία στην Ιταλία: Ένοικοι που θα τους έκαναν έξωση γέμισαν το σπίτι με αέριο - Τρεις νεκροί αστυνομικοί από έκρηξη
Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες σχεδόν ποτέ δεν πετούν πάνω από την Ανταρκτική
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει να μπαίνουν στο ίδιο πολύπριζο - Κίνδυνος για πυρκαγιά
Συγκινεί η Ρούλα Γεωργιάδου: «Μου λείπεις μάνα. Σε θέλω μάνα μου.....ξεκουράσου αγαπημένη μου Ελένη» - Φωτογραφία
Πέθανε αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός - Γνωστός σε όλους από τον ρόλο του στην ταινία «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Πασχάλης έκλεισε τα 79 και αποκάλυψε πώς διατηρείται – Η διατροφή και η αποκάλυψη για την κόρη του

 14.10.2025 - 10:51
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Αναγκαίος ο διαχωρισμός του ρόλου Γ. Εισαγγελέα για διαφάνεια και λογοδοσία

 14.10.2025 - 11:21
ΠτΔ για συνάντηση με Τραμπ: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό»

ΠτΔ για συνάντηση με Τραμπ: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό»

Το Κυπριακό συζήτησε μαζί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ χθες στο περιθώριο της Συνόδου για τη Γάζα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για συνάντηση με Τραμπ: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό»

ΠτΔ για συνάντηση με Τραμπ: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό»

  •  14.10.2025 - 10:14
Τραγωδία στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Τραγωδία στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 65χρονου που παρασύρθηκε από λεωφορείο

  •  14.10.2025 - 06:25
ΠτΔ: Αναγκαίος ο διαχωρισμός του ρόλου Γ. Εισαγγελέα για διαφάνεια και λογοδοσία

ΠτΔ: Αναγκαίος ο διαχωρισμός του ρόλου Γ. Εισαγγελέα για διαφάνεια και λογοδοσία

  •  14.10.2025 - 11:21
Αλλάζουν οι ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα - Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες στην στρατιωτική εκπαίδευση

Αλλάζουν οι ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα - Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες στην στρατιωτική εκπαίδευση

  •  14.10.2025 - 09:52
Υφ. Έρευνας: Δεν υφίσταται ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας για «μαύρο» σε κυβερνητικές ιστοσελίδες

Υφ. Έρευνας: Δεν υφίσταται ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας για «μαύρο» σε κυβερνητικές ιστοσελίδες

  •  14.10.2025 - 12:04
VIDEO: Τραγωδία στην Ιταλία: Ένοικοι που θα τους έκαναν έξωση γέμισαν το σπίτι με αέριο - Τρεις νεκροί αστυνομικοί από έκρηξη

VIDEO: Τραγωδία στην Ιταλία: Ένοικοι που θα τους έκαναν έξωση γέμισαν το σπίτι με αέριο - Τρεις νεκροί αστυνομικοί από έκρηξη

  •  14.10.2025 - 11:42
Πέθανε αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός - Γνωστός σε όλους από τον ρόλο του στην ταινία «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»

Πέθανε αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός - Γνωστός σε όλους από τον ρόλο του στην ταινία «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»

  •  14.10.2025 - 09:44
Αλλάζουν οι ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα - Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες στην στρατιωτική εκπαίδευση

Αλλάζουν οι ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα - Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες στην στρατιωτική εκπαίδευση

  •  14.10.2025 - 09:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα