Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες σχεδόν ποτέ δεν πετούν πάνω από την Ανταρκτική

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η 14η Ιουλίου 2023, όταν εμφανίστηκε το στίγμα πτήσης στον Νότιο Ειρηνικό, μακριά από τα υπόλοιπα αεροπλάνα που πετούσαν στους συνηθισμένους προορισμούς.

Ο λόγος που καταγράφηκε πτήση πάνω από την Ανταρκτική

Στην πραγματικότητα, η πτήση της Qantas από το Σαντιάγο της Χιλής με προορισμό το Σίδνεϊ της Αυστραλίας άγγιξε την Ανταρκτική μόνο στις ακτές της.

Το γεωγραφικό πλάτος των 74,17 μοιρών νότια είναι το βόρειο άκρο του νότου, και η πτήση QF28 πέταξε πάνω από μερικά νησιά που βρίσκονται μπροστά από την ήπειρο.

Ο λόγος για την εκτροπή πάνω από την παγωμένη ήπειρο ήταν οι ισχυροί αντίθετοι άνεμοι στη συνήθη διαδρομή, η οποία βρίσκεται αρκετά πιο βόρεια.

Παρά τη σημαντική παράκαμψη, το αεροσκάφος έφτασε στον προορισμό του στην Αυστραλία μισή ώρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

View this post on Instagram A post shared by ETOPS Aviation (@etopsaviation)

Καμία τακτική πτήση πάνω από την Ανταρκτική

Οι τακτικές πτήσεις πάνω από την Ανταρκτική απουσιάζουν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Κατ' αρχάς, η περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα φιλόξενη. Εξαιτίας της απουσίας ξηράς δεν υπάρχουν αεροδρόμια ή άλλες δυνατότητες για ενδιάμεση ή, πόσο μάλλον, αναγκαστική προσγείωση. Και επειδή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου εναέρια κυκλοφορία, υπάρχουν ελάχιστοι αεροδιάδρομοι και σημεία αναφοράς που είναι απαραίτητα για την ασφαλή πλοήγηση.

Επίσης, ο καιρός είναι ακραίος. Καταιγίδες, κακή ορατότητα, χιονόπτωση, παγοποίηση και «λευκές εκρήξεις» (αντανακλάσεις φωτός που οδηγούν σε πτήση στα τυφλά) είναι μάλλον ο κανόνας, παρά η εξαίρεση.

Η εντυπωσιακή θέα για τους επιβάτες δεν είναι αρκετή

Για τους επιβάτες, όμως, προσφερόταν μια σπάνια και εντυπωσιακή θέα: από κάτω απλωνόταν η ατελείωτη παγωμένη έρημος της Ανταρκτικής.

Σχεδόν ποτέ οι συνηθισμένοι επιβάτες αεροπορικών πτήσεων δεν έχουν την ευκαιρία να δουν αυτό το πανόραμα. Διότι εκτός από ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, κανένα αεροπλάνο δεν πετά πάνω από τον Νότιο Πόλο.

Πηγή: iefimerida. gr