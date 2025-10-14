VIDEO: Τραγωδία στην Ιταλία: Ένοικοι που θα τους έκαναν έξωση γέμισαν το σπίτι με αέριο - Τρεις νεκροί αστυνομικοί από έκρηξη

Τραγικός απολογισμός τρεις καραμπινιέροι νεκροί και 13 στρατιώτες και αστυνομικοί τραυματίες.

Όπως ανακοινώθηκε τη ζωή τους έχασαν ο υπολοχαγός Μάρκο Πιφάρι, ο επιλεγμένος καραμπινιέρος Νταβίντε Μπερναρτέλο και ο αρχιφύλακας Βαλέριο Ντάπρα.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε την κατάρρευση του διώροφου κτηρίου με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να καταπλακώσουν τους αστυνομικούς και τους στρατιώτες.

Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το σπίτι ήταν γεμάτο αέριο και η έκρηξη προκλήθηκε όταν άνοιξε η μπροστινή πόρτα.

Σύμφωνα με την Corriere Della Serra, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που τα τρία αδέλφια, ηλικίας περίπου 60 ετών - οι δύο συνελήφθησαν, ο τρίτος αναζητείται - προσπάθησαν να αποτρέψουν την έξωση με τον ίδιο τρόπο.

Τον Οκτώβριο του 2024 τα αδέλφια είχαν γεμίσει ξανά την αγροικία με αέριο με την έξωση να αναβάλλεται ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ένα από τα τρία αδέλφια έλουσε τον εαυτό του με βενζίνη και απείλησε να βάλει φωτιά στον εαυτό του.

❌#Verona, nella notte tragica esplosione e crollo di un casolare a Castel d’Azzano, durante un’operazione di sgombero: tre carabinieri sono deceduti, estratti dalle macerie dai #vigilidelfuoco, feriti 12 appartenenti alle forze dell’ordine e una donna, 7 pompieri in ospedale per… pic.twitter.com/P8RBOFwHP8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 14, 2025