VIDEO: Τραγωδία στην Ιταλία: Ένοικοι που θα τους έκαναν έξωση γέμισαν το σπίτι με αέριο - Τρεις νεκροί αστυνομικοί από έκρηξη
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Τραγωδία στην Ιταλία: Ένοικοι που θα τους έκαναν έξωση γέμισαν το σπίτι με αέριο - Τρεις νεκροί αστυνομικοί από έκρηξη

14.10.2025 - 11:42

 14.10.2025 - 11:42
VIDEO: Τραγωδία στην Ιταλία: Ένοικοι που θα τους έκαναν έξωση γέμισαν το σπίτι με αέριο - Τρεις νεκροί αστυνομικοί από έκρηξη

Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση έξωσης τριών ατόμων - δύο άνδρες και μια γυναίκα, όλοι αδέλφια - από αγροικία στη Βερόνα της Ιταλίας όταν τη στιγμή που αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα προκλήθηκε έκρηξη από το αέριο με το οποίο είχαν γεμίσει το κτήριο οι ένοικοί του.

Τραγικός απολογισμός τρεις καραμπινιέροι νεκροί και 13 στρατιώτες και αστυνομικοί τραυματίες.

Όπως ανακοινώθηκε τη ζωή τους έχασαν ο υπολοχαγός Μάρκο Πιφάρι, ο επιλεγμένος καραμπινιέρος Νταβίντε Μπερναρτέλο και ο αρχιφύλακας Βαλέριο Ντάπρα.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε την κατάρρευση του διώροφου κτηρίου με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να καταπλακώσουν τους αστυνομικούς και τους στρατιώτες.

Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το σπίτι ήταν γεμάτο αέριο και η έκρηξη προκλήθηκε όταν άνοιξε η μπροστινή πόρτα.

Σύμφωνα με την Corriere Della Serra, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που τα τρία αδέλφια, ηλικίας περίπου 60 ετών - οι δύο συνελήφθησαν, ο τρίτος αναζητείται - προσπάθησαν να αποτρέψουν την έξωση με τον ίδιο τρόπο.

Τον Οκτώβριο του 2024 τα αδέλφια είχαν γεμίσει ξανά την αγροικία με αέριο με την έξωση να αναβάλλεται ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ένα από τα τρία αδέλφια έλουσε τον εαυτό του με βενζίνη και απείλησε να βάλει φωτιά στον εαυτό του.

Θλίψη στον Δήμο Λεμεσού: «Έφυγε» η Ιφιγένεια -«Χρωστούμε όλοι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ»

 14.10.2025 - 11:23
Υφ. Έρευνας: Δεν υφίσταται ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας για «μαύρο» σε κυβερνητικές ιστοσελίδες

 14.10.2025 - 12:04
