ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υφ. Έρευνας: Δεν υφίσταται ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας για «μαύρο» σε κυβερνητικές ιστοσελίδες

 14.10.2025 - 12:04
Δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας, τονίζει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε σχέση με την αδυναμία πρόσβασης σε κρατικές ιστοσελίδες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Έπεσαν» διάφορες Κυβερνητικές ιστοσελίδες - Δείτε το μήνυμα που εμφανίζει

Σε ανακοίνωσή του, ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα παρατηρείται προσωρινή δυσλειτουργία στην πρόσβαση σε ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους, λόγω τεχνικού ζητήματος που προέκυψε από αποκοπή καλωδίου του παρόχου τηλεπικοινωνιών.

Οι τεχνικές ομάδες, αναφέρει, εργάζονται εντατικά για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας εντός των επόμενων ωρών.

"Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας" τονίζει το Υφυπουργείο και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και την υπομονή του.

Το Κυπριακό συζήτησε μαζί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ χθες στο περιθώριο της Συνόδου για τη Γάζα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

