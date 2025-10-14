Ecommbx
Αυτή είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να συνταξιοδοτηθείς - Ανεβαίνει σκαλιά η Κύπρος
Αυτή είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να συνταξιοδοτηθείς - Ανεβαίνει σκαλιά η Κύπρος

 14.10.2025 - 12:13
Αυτή είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να συνταξιοδοτηθείς - Ανεβαίνει σκαλιά η Κύπρος

Υγεία, ασφάλεια και μακροζωία. Ένας μικροσκοπικός παράδεισος της κεντρικής Ευρώπης αποδεικνύει ότι τα καλύτερα πράγματα έρχονται μετά τα 60.

Αν φαντάζεσαι τη συνταξιοδότηση σαν μια ήρεμη περίοδο γεμάτη βόλτες, καλό φαγητό και ελάχιστο άγχος, τότε μία μικρή ευρωπαϊκή πόλη φαίνεται πως είναι ικανή να σε πείσει να μετακομίσεις εκεί. Το μικρό, αλλά πανέμορφο Λουξεμβούργο βρίσκεται ξανά στην κορυφή του Global Retirement Index 2025 της Natixis, κατακτώντας τον τίτλο της καλύτερης χώρας για συνταξιοδότηση όσον αφορά την υγεία και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η κατάταξη βασίζεται σε τρεις καθοριστικούς παράγοντες: προσδόκιμο ζωής, δαπάνες υγείας ανά κάτοικο και ιδιωτικό κόστος περίθαλψης. Και σε όλα, το Λουξεμβούργο τα πηγαίνει εξαιρετικά. Η χώρα σημείωσε μάλιστα αύξηση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων στο προσδόκιμο ζωής και κορυφαίο σκορ στην ασφαλισμένη ιατρική κάλυψη.

Πέρα όμως από τα στατιστικά, το Λουξεμβούργο προσφέρει κάτι πιο ουσιαστικό: ποιότητα ζωής με ηρεμία και σιγουριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η χώρα διαθέτει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κινδύνου για την υγεία, ελάχιστα τροχαία δυστυχήματα (μόλις 3,9 ανά 100.000 κατοίκους) και μηδενικά περιστατικά τυχαίων δηλητηριάσεων. Ακόμα και το ποσοστό ανθρωποκτονιών βρίσκεται σε σταθερή πτώση τα τελευταία χρόνια, κάνοντάς το έναν από τους πιο ασφαλείς τόπους διαμονής στην Ευρώπη.

Και δεν είναι μόνο η ασφάλεια. Το Λουξεμβούργο καταφέρνει να παντρέψει τη σύγχρονη πολυπολιτισμικότητα με τη γοητεία μιας μικρής ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Με τρεις επίσημες γλώσσες Λουξεμβουργιανά, Γαλλικά και Γερμανικάκαι ένα μεγάλο ποσοστό κατοίκων που μιλούν αγγλικά, το να νιώσεις «σαν στο σπίτι σου» είναι πιο εύκολο απ’ όσο νομίζεις. Και αν αγαπάς το καλό φαγητό, τα μουσεία, τα κάστρα και τα ήρεμα τοπία, η χώρα υπόσχεται μια καθημερινότητα που θυμίζει περισσότερο… παρατεταμένες διακοπές.

Πίσω από το Λουξεμβούργο στη φετινή λίστα βρίσκονται η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Ελβετία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται εκτός 25άδας.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος ανεβαίνει σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια στους πίνακες και φέτος τη βλέπουμε στη θέση νούμερο 19.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Υφ. Έρευνας: Δεν υφίσταται ζήτημα κυβερνοασφάλειας ή κακόβουλης ενέργειας για «μαύρο» σε κυβερνητικές ιστοσελίδες

 14.10.2025 - 12:04
ΠτΔ για συνάντηση με Τραμπ: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό»

ΠτΔ για συνάντηση με Τραμπ: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα που συζητήθηκε είναι το Κυπριακό»

Το Κυπριακό συζήτησε μαζί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ χθες στο περιθώριο της Συνόδου για τη Γάζα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

